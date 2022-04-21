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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جيل جديد من المحركات.. BMW تكشف عن 7 Series الفاخرة.. صور

بجيل جديد من المحركات.. BMW
بجيل جديد من المحركات.. BMW تكشف عن 7 Series الفاخرة

سيتم تقديم سيارة BMW 7 Series موديل 2022 الجديدة كليًا بعدة اشكال من محركات الاحتراق الداخلي مدعومة بحركات هجينة تعمل بالكهرباء لأول مرة، بأشكال كهربائية خالصة، حيث ستشهد منافسة شرسة مع مرسيدس بنز الفئة S التي تعمل بالوقود بالإضافة إلى سيارة EQS الكهربائية.

بجيل جديد من المحركات.. BMW تكشف عن 7 Series الفاخرة

وصفت BMW السيارة الجديدة بأنها "سحر التكنولوجيا في أفضل حالاتها"، وسيتم تزويدها بوظيفة القيادة الذاتية من المستوى 3 منذ الإطلاق، كما أكدت أن السيارة الكهربائية الجديدة ستستخدم الجيل الخامس من نظام eDrive الموجود حاليًا في سيارة iX الكهربائية الفاخرة متعددة الاستخدامات، حيث ستركب على منصة CLAR المرنة من BMW، والتي تستخدم بالفعل في iX و i4السيدان الكهربائية، بالإضافة إلى موديلات ICEبما في ذلك أحدث 2 Series Coupé.

بجيل جديد من المحركات.. BMW تكشف عن 7 Series الفاخرة

على الرغم من أن مواصفات مجموعة نقل الحركة لا تزال طي الكتمان، إلا أن إعداد المحرك المزدوج المستخدم بواسطة iX xDrive50 يولد قوة تصل 516 حصانًا في هذا النموذج، حيث يمكن لـ iXأن تسارع من 0 حتى 62 ميل في الساعة خلال 4.6 ثانية وسرعة قصوى محدودة إلكترونيًا تبلغ 124 ميلاً في الساعة، لذلك يجب أن ينشر i7أرقامًا متشابهة على نطاق واسع، وأكدت شركة BMWأن أقوى نسخة من السلسلة السابعة ستكون كهربائية بالكامل.

بجيل جديد من المحركات.. BMW تكشف عن 7 Series الفاخرة

يتوفر iX بثلاثة أشكال: xDrive40 و xDrive50 و top-rung M60، مع تعبئة أكثر من 600bhp، ومن المرجح أن يحذو i7حذوه تقريبًا، وتقدر الشركة مدى أقصى قدره 305 أميال لكل شحنة ، بناءً على نتائج الاختبار.

 

تفاصيل عرض الاحتراق أقل وضوحًا، نظرًا لأن الفئة السابعة ستكون أول طرازات BMWتستخدم الجيل الجديد من محركات الشركة، والتي تم تطويرها لتتوافق مع لوائح انبعاثات Euro 7التي من المحتمل أن يتم تقديمها في السنوات القادمة.

 

بينما تظل راحة الركوب أمرًا بالغ الأهمية، حيث أكدت BMW أيضًا أن ديناميكيات القيادة ستكون مفتاحًا لجاذبية i7وتساعد على تمييزها عن غيرها من السيارات الكهربائية الفاخرة القادمة، بما في ذلك الجيل التالي من Audi A8، والذي تمت معاينته مؤخرًا من خلال مفهوم Grandsphere.

بجيل جديد من المحركات.. BMW تكشف عن 7 Series الفاخرة

على الرغم من التمويه هناك تشابه عائلي واضح مع السلسلة 7 المنتهية ولايته، والتي من المقرر أن تنتهي الإنتاج العام المقبل هناك أيضًا فرصة أن تكون شبكات الكلى محجوزة أكثر من موديلات BMW الحديثة الأخرى، مثل XM Concept.

 

أظهرت صور التجسس السابقة أن المقصورة الداخلية تعكس عن كثب تلك الموجودة في iX، مع شاشة معلومات وترفيه مركزية بارزة ومجموعة أدوات رقمية منحنية، تم التأكيد الآن على أن i7و 7 Series ستكونان أول طرازات إنتاج تأتي مزودة بشاشة عرض مسرحية جديدة مقاس 31.0 بوصة تطوى خارج السقف لتحويل المقاعد الخلفية إلى صالة سينما خاصة وحصرية حيث يمكن للركاب يمكنهم اختيار برنامجهم الترفيهي الشخصي من بين مجموعة متنوعة من عروض البث.

بجيل جديد من المحركات.. BMW تكشف عن 7 Series الفاخرة
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