قنصل مصر العام بشيكاجو يشارك بحفل إفطار الجالية العربية والإسلامية

شارك السفير الدكتور سامح أبو العينين، قنصل مصر العام في شيكاجو وولايات وسط الغرب الأمريكي، في إفطار الجالية العربية والإسلامية في احتفالهم السنوي بشهر رمضان المبارك.

وقال السفير أبو العينين - لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في واشنطن اليوم /الخميس/ - إن هذا جاء في إطار حرص القنصلية العامة في شيكاجو على التواصل مع الجاليات المصرية والعربية فى شيكاجو.

وأضاف أنه جرى خلال الحفل، تكريم عمدة مدينة شيكاجو "لوري لايفتوت" وعدد من قيادات الولاية من أعضاء الكونجرس وأجهزة الحكم المحلي والشرطة، وذلك بالمسجد الإسلامي وسط مدينة شيكاجو التي يقطن بها نحو 50 ألف مسلم أمريكي.

ووجهت العمدة "لايتفوت" - في كلمتها - الشكر للجاليات الإسلامية، بما فيها العربية، على دعمهم للمدينة خلال فترة كورونا من خلال تطبيق قواعد المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي.دي.سي.)، مشيرة إلى أن أعضاء الجاليات المسلمة هم أول من بادروا بتطيعمات كورونا، مشيدة بالجهد الكبير المبذول الذى لمسته من خلال دعم الجاليات المسلمة ومساندة بعضهم البعض.

وشارك في الحفل الشيخ الأزهري: الدكتور حسن على إمام مركز مكة الإسلامي، الذي ألقى خطبة ودعاء الإفطار؛ وهو ما حاز استحسان المشاركين من الجاليات المصرية والعربية.

وأعربت العمدة عن تقديرها العميق للحضارة المصرية وتاريخها، وانبهارها بالمتحف المصري الفرعوني القديم فى قلب القاهرة التاريخية.

