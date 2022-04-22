محافظ القاهرة: تكثيف التفتيش على الأسواق وأماكن بيع الأسماك بالتزامن مع شم النسيم

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها ضمن الاستعداد لاستقبال أعياد الأخوة المسيحيين وشم النسيم.

كما شدد المحافظ -في تصريحات صحفية- على مراقبة المخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك وضبط السلع المخالفة والغير صالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد محافظ القاهرة أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على تلقى بلاغات المواطنين عن أى مخالفات على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 15496 لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور.