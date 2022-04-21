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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يهنئ البابا تواضروس والأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

بعث اللواء  خالد عبد العال محافظ القاهرة برقية تهنئة الى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة إشراقة عيد القيامة المجيد.

أعرب  محافظ القاهرة عن أجمل التهاني وأرق الأمنيات بهذه المناسبة العطرة ، داعيا المولى عز وجل أن يجعله عيدا سعيدا على قداسته وعلى جميع الاخوة المسيحيين وسائر الشعب المصري في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما بعث محافظ القاهرة برقيات تهنئة بمناسبة إشراقة عيد القيامة المجيد الى نيافة المطران كريكور اوغسطينوس كوسا أسقف الاسكندرية للأرمن الكاثوليك ، الاسقف اشود مناتسكانيان مطران الارمن الارثوذكس بجمهورية مصر العربية ، الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الانجيلية.

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أعرب محافظ القاهرة عن أرق التهاني القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد داعيا الله سبحانه ان يديم على مصرنا الغالية السلام والأمن والتقدم والرخاء في ظل قيادة رئيس الجمهورية.

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