بالصور والفيديو.. اشتعال سيارتين بطريق جنيفة بالسويس إثر تصادم مروع

تلقي الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الأسعاف بالسويس بلاغا بحادث تصادم مروع بين سيارتين نقل بطريق جنيفة تصادم بعد محطة تموين السيارات اتجاه السويس ب 10كيلو متر.

تم توجيه سيارات الأسعاف لموقع الحادث حيث تم أنقاذ مصاب نجا من الحريق وجارى أسعافه ونقله للمستشفى العام.

تقوم أجهزة الأمن المختصة بأطفاء الحريق والبحث عن 3 أشخاص أخرين كانت تحاصرهم النيران وفق المعلومات الاولية بموقع الحادث.

قامت الأجهزة الشرطية المختصة بتغيير مسار الطريق للأتجاه المعاكس حماية للأرواح والسيارات التى كانت تسير على الطريق أثناء الحادث وأندااع الحريق.

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