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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على 6 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بمنزل مهجور في أسيوط

أعمال حفر التنقيب
أعمال حفر التنقيب عن الآثار بأسيوط

تمكن ضباط مباحث قسم أول أسيوط من ضبط 6 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة كوم عباس بحي غرب اسيوط .

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تلقى اللواء الدكتور عمر السويفى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم أول أسيوط، يفيد ورود بلاغ من محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط بورود إتصالات من عدد من المواطنين بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل منزل مهجور بحارة شرقاوي بمنطقة كوم عباس.

وانتقل على الفور  أحمد ثابت ومحمد عبدالراضي نائبي رئيس الحي إلى موقع البلاغ  وتلاحظ لهما تصاعد اتربة من المنزل المهجور.

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط 6 أشخاص أثناء عملية التنقيب وتبين من المعاينة والفحص قيامهم بحفر اكتر من ٨متر عمق بقطر ٢ متر و تم التحفظ على معدات حفر يدوي ونواتج الحفر معباه بجوالات داخل المنزل، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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