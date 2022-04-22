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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان القاهرة السينمائي ينعى الممثل الفرنسي جاك بيرين

جاك بيرين
جاك بيرين

ينعي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفنان الفرنسي الكبير جاك بيرين الذي رحل عن عمر يناهز الـ 80 عاما.

 

جاك بيرين بدأ مشواره الفني في أواخر خمسينات القرن الماضي، حيث شارك في العديد من الأعمال الفنية والتي وصل عددها إلى ما يزيد عن 130 عملا تنوعوا ما بين السينما والمسرح والتلفزيون من بينها فيلم Cinema Paradiso.

 

هذا بخلاف إنتاجه وإخراجه وتأليفه لعدد من الأعمال، كما حصد عدة جوائز من بينها جائزة "سيزار" التي حصل عليها مرتين.

 

 

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، عن موعد نسخته الـ 44 التى ستقام خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر 2022 بدار الأوبرا المصرية، فيما سيخصص اليوم التالي لحفل الختام لعرض الأفلام الفائزة بجوائز المسابقات الرسمية.


كما سيتم فتح مهرجان القاهرة باب التسجيل للأفلام الراغبة فى المشاركة يوم 15 مايو القادم على أن يستمر استقبال طلبات الأفلام من جميع أنحاء العالم حتى موعد أقصاه 15 أغسطس، وذلك عبر الموقع الرسمي للمهرجانwww.ciff.org.eg.

 

وصرح الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان، أن العمل قد بدأ على قدم وساق لإعداد دورة متميزة تليق بتاريخ المهرجان"

 

كما صرح المخرج أمير رمسيس مدير المهرجان، أن العمل على متابعة ودعوة الأفلام المهمة التى نالت تقديرا دوليا قد بدأ بالفعل مع فريق المبرمجين.

مهرجان القاهرة مهرجان القاهرة السينمائي جاك بيرين Cinema Paradiso Arts Entertainment

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