أمير رمسيس: عقدت جلسات مع حسين فهمى من أجل مهرجان القاهرة.. خاص

كشف المخرج أمير رمسيس عن كواليس اختياره كمدير مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 44، والتى تقام فى نوفمبر المقبل.

وقال أمير رمسيس، فى تصريح لـ “صدى البلد”: “الفنان القدير حسين فهمى قام بالتحدث معى قبل أن يعلن عن اختيارى كمدير فنى للمهرجان، وعقدنا عددا من الجلسات للوقوف على شكل الدورة الجديدة من المهرجان العريق”.

وأضاف أمير رمسيس: “لم أستطع الرفض لأتحمل مسئولية مدير فنى بمهرجان القاهرة، والذى أعتبره من المهرجانات التى تحمل معها العديد من الذكريات، ولعل آخرها حصول فيلم “حظر تجوال” على عدد من الجوائز بالمهرجان".

وكان المخرج أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، علق على اختيار الفنان حسين فهمي له مديرا لمهرجان القاهرة السينمائي.

وقال "رمسيس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: "أتمنى أن أكون على قدر المسئولية"، مؤكدا: "شرف كبير لي وشيء يدعو للفخر اختياري مديرا لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44".

وأضاف: "الفنان حسين فهمي أبلغني بتكليف وزيرة الثقافة له برئاسة المهرجان وعرض علي التواجد في فريق العمل"، معقبا: "رحبت جدا لأنه شرف أن يقترن اسمي باسم الفنان حسين فهمي".

وأوضح: "أتمنى أن أكون على قدر المسئولية الملقان على عاتقي وأعد الجمهور بتقديم الأفضل بالدورة القادمة"، لافتا: "مهرجان القاخرة من أهم 15 مهرجان حول العالم ونسعى لاستكمال ما بدأه نجومنا السابقين".

وأعلن الفنان القدير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44، عن اختياره للمخرج أمير رمسيس ليتولى منصب مدير المهرجان في دورته القادمة.

وقال الفنان حسين فهمى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى: "أسعدنى جداً قبول صديقى العزيز أمير رمسيس إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى لما له من خبره فى هذا المجال مع تمنياتى له بالنجاح".

فيما قال المخرج أمير رمسيس عن توليه للمنصب: "فخور بتكليف الفنان حسين فهمي لي بتولي تلك المسئولية الكبيرة وأتشرف بالعمل تحت إدارة رمز من رموز السينما المصرية، وأطمح أن أستمر في مسيرة الفريق السابق للمهرجان والذي كان له دور رائد في تطويره وأتمنى أن أكون جديرًا بهذا المنصب في المهرجان الأعرق والأهم في المنطقة العربية".

أمير رمسيس

أمير رمسيس هو مخرج مصري، تخرج في المعهد العالي للسينما في 2000، عمل في البداية كمساعد مخرج في العديد من الأفلام مع المخرج المصري العالمي يوسف شاهين، شاركت أفلامه فى العديد من المهرجانات السينمائية الهامة، وحصل على العديد من الجوائز العربية من بينها فيلم "يهود مصر"، والذي شارك في مهرجانات بالم سبرينجز السينمائي، ومونتريال السينمائي الدولي، وهامبورج السينمائي وغيرها.

أخرج فيلم "توقيت القاهرة" والذي كان الفيلم الافتتاحي لبرنامج “ليالي عربية”، كما شارك في مهرجان دبي السينمائي 2014، وحاز فيلم "حظر تجول" بعرض أول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما عرض في مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي ومالمو للسينما العربية.