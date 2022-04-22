من بيروت.. هيفاء وهبي تتألق في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، جلسة تصوير عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، بالعاصمة اللبنانية "بيروت".



تألقت هيفاء وهبي باطلالة كلاسيكية شتوية، حيث اعتمدت مكياج جذاب أبرز جمالها وشعر مرفوع للخلف، نال إعجاب متابعيها.



وتنتظر هيفاء وهبي عرض فيلمها الجديد "أشباح أوروبا"، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي هو مسلسل "أسود فاتح" بطولة معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف.