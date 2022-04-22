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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال مقلب رامز موفي استار

فان دام عن سالم الدوسري: مشكلة أنه لاعب كرة قدم

فان دام
فان دام

وجه الفنان العالمي فان دام رسالة لـ اللاعب السعودي سالم الدوسري ، ضحية مقلب رامز موفي ستار، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة. 

وقال فان دام، خلال الحلقة إن :"مشكلة أنه لاعب كرة قدم، ويلا يلا نروح نعمل المقلب".

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدد من الأسماء، هم ياسمين صبري، عمرو يوسف، غادة عادل، محمد أنور، صابرين، نجلاء بدر، هدي المفتي، تارا عماد، سنتيا خليفة، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالإضافة إلى الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.

يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة.
 https://fb.watch/cyCRZkIOY4/

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