يوتيرن الحلقة 21 .. ريهام حجاج وعبير صبري تتفقان على الانتقام

طرحت الحلقة 21 من مسلسل يوتيرن، الذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج ويعرض على عدد من القنوات الفضائية ومنصة watch it .

وشهدت أحداث الحلقة 21 العديد من الأحداث ومنها قيام يارا بالاتفاق مع زوجة خالد ( عبير صبري ) علي التعاون معا للانتقام منه، إلا أنه اشترطت عليها أن تساعدها في الانتقام من باقي الأفراد الذين قاموا بإيذائها.

أما هدى ( نورهان ) فقد تقدم الشخص الي ارغمها علي توقيع إيصال الأمانة برفع قضية ضدها ، وادت شهادة والد يوسف ( عماد رشاد ) الي حفظ القضية .

كشفت الحلقة العشرين من مسلسل يويترن عن مفاجأة كبيرة تخص شخصية خالد (كريم قاسم)، حيث وجدت زوجته هدى (عبير صبري) في صناديق خاصة بخالد مجموعة هواتف من نفس النوع مخبأة، وبداخلها مكالمات مسجلة بين خالد وشوقي (محمود حافظ) يتفق ويخطط معه أمر الحادث وتقسيم المال بينهما.

واكتشفت هدى أيضًا أن السيدة التي صدمها خالد بالسيارة هي زوجة شوقي وكانت تعمل لها كخادمة، وأثناء إخبار هدى ليارا عن كل ما اكتشفته، كان يجلس خالد مع والدته التي طلبت منه الطلاق من هدى والزواج من يارا، وعلم خالد بأمر مقابلة هدى ويارا ليبدأ في القلق والتوتر حول سبب مقابلتهم



وشهدت الحلقة 19 العديد من الاحداث ومنها قيام ياسر ( محمود حجازي ) برفع دعوي حجر علي والده ( توفيق عبد الحميد ) ، وطلب من المحامي بدء اتخاذ الإجراءات القانونية .

اما يارا ( ريهام حجاج ) فقد قامت بمحاولة الانتحار اثناء تواجدها في النيابة، وذلك بعد أن قامت العاملة لديها في منزل زوجها بالشهادة عليها ، وهو الامر ذاته مع السائق الذي ادعي خيانتها معه ،فيما طلبت زوجه خالد ( عبير صبري ) الطلاق منه

وخلال الحلقة 18من مسلسل يوتيرن قام يوسف ( ايمن القيسوني ) بتقديم بلاغ ضد زوجته يارا ( ريهام حجاج ) اتهمها بالزنا ، بعد ان قام بتحريض السائق وشوقي بعمل فيديوهات يوحي فيها بانها تخونه معهم ، وقام بتسريب الخبر للصحف

أما ياسر ( محمود حجازي ) فقد دخل في نقاش حاد مع والده ، وانتهز فرصه خروجه من المنزل. وقام بتصويره ارقام الحسابات البنكية الخاصة به.

وحملت الحلقة 17 احداث عديدة ومنها تهديد والد يارا ( توفيق عبد الحميد ) للفتاه التي اعطت زوجته الثانية الحقنه بابلاغ الشرطة مما جعلها تعترف علي ابنه .

أما يوسف ( أيمن القيسوني)، فقد لاحظ أن شخص يراقبه مما دفعه إلى عمل خدعة تجاه يارا (ريهام حجاج) وخالد (كريم قاسم)، حيث استدرجهما إلى منزل وأبلغ الشرطة بأنهم علي علاقة عاطفية ببعضهما وتم القبض عليهما.

جاءت الحلقة 16 من مسلسل يوتيرن مليئة بالعديد من الأحداث ومنها قيام يارا ( ريهام حجاج ) بالاتفاق مع ابن خالتها ( هشام عاشور ) علي مراقبة زوجها لمعرفة مكان شوقي ، كما قامت بالذهاب الي أميرة ( نانسي صلاح ) وقيام يوسف ( أيمن القيسوني )وضربها بعد ان علمت انها ادعت حملها من ابن خالتها .

اما والد يارا ( توفيق عبد الحميد) فقد توصل إلى أن الفتاة التي تعمل في الحسابات وراء إجهاض زوجته بدافع من ابنه ياسر ( محمود حجازي ) .

وجاءت احداث الحلقة 15 من مسلسل يوتيرن قد شهدت العديد من الاحداث ومنها قيام يوسف ( ايمن القيسوني ) بتحريض شوقي ( محمود حافظ ) علي الذهاب الي منزل يارا وتقيدها ، وقد قام بالتصوير في غرفة نومها .

اما ياسر ( محمود حجازي ) فقد نجح في اجهاض زوجه والده ( نورهان ) وهو ما ادي الي وجود خلاف حاد مع والده .

وكانت قد شهدت الحلقة 14من مسلسل يوتيرن العديد من الأحداث ، ومنها قيام ياسر ( محمود حجازي ) بعمل مخطط لاجهاض حمل زوجة والده ( نورهان ) ، حيث استعان بإحدى الموظفات في المستشفى لإعطائها حقنة ليتخلص من الحمل.

اما يارا ( ريهام حجاج ) وخالد ( كريم قاسم ) فتقدما ببلاغ للنيابة يكشفون فيه عن تعرض للخدعة من شوقي ( محمود حجازي ) ولكن الشرطة لم تجده في المنزل أثناء القبض حيث اختفي .

وكانت الحلقة 13 قد شهدت طلب موني ( صفاء الطوخي ) الطلاق في حال استمرار زوجها مع زوجته الثانية ، وقد تركت المنزل ومنحته مهلة للتفكير.

اما المفاجأة فكانت ان السيدة التي تم صدمها كل من يارا ( ريهام حجاج ) وخالد ( كريم قاسم ) مازالت علي قيد الحياة ولم تمت واتضح ان شوقي ( محمود حافظ ) كان يخدعهما.

وشهدت الحلقة 12 من مسلسل يوتيرن العديد من الاحداث ، حيث قامت يارا ( ريهام حجاج ) بتقديم طلب للعودة لعملها مرة اخري ، بينما قام والدها ( توفيق عبد الحميد ) بتوصية المحامي برفع قضية خلع علي يوسف.

وخلال الحلقة قامت خالة يارا ( عبير منير ) بكشف سرقة ياسر ( محمود حجازي ) للخزنه بعد ان قامت طليقته سارة بتقديم تسجيل وهو يعترف بذلك ، وطلبت من يارا حل الامر والا ستلجأ للنيابة.

وفي النهاية اعترف والد يارا ( توفيق عبد الحميد ) لزوجته بان متزوج عليها وان زوجته حامل.

وتدور أحداث مسلسل يوتيرن حول شخصية البطلة التي تتزوج بعدما كانت تعمل فى مجال الملاحة البحرية ، ويستعرض مسلسل يوتيرن علاقتها بزوجها ووالدها وصديق طفولتها ، وتتصاعد الأحداث بشكل كبير بعد حدوث ازمة بينها وبين زوجها .

يشارك فى بطولة مسلسل يوتيرن العديد من الفنانين على رأسهم ريهام حجاج - توفيق عبد الحميد - عبير صبري - كريم قاسم - عبير منير - إيمن القيسوني - صفاء الطوخي