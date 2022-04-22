محمد صلاح على رأس تويتر بعد تصدّره التشكيل المثالي بأسبوع الدوري الإنجليزي

دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج جديدًا بعنوان #محمد_صلاح والذي تصدر قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولًا عبر منصات التواصل الاجتماعي تويتر بعد أن زين التشكيل المثالي للأسبوع في الدوري الإنجليزي.

كشف موقع «هو سكورد» العالمى، عن التشكيل المثالى للأسبوع في الدوري الإنجليزي، والذى شهد تواجد الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، على رأس التشكيل المثالى لمسابقة الدوري الإنجليزي.

وقاد محمد صلاح ليفربول للفوز على حساب مانشستر يونايتد برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب«أنفيلد» في المباراة المؤجلة من الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الإنجليزي.