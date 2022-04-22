عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحداد يقود تشكيل الرجاء أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

الرجاء
الرجاء

أعلن رشيد الطاوسي، المدير الفني لفريق الرجاء المغربي، تشكيل فريقه لملاقاة النادي الأهلي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

هاشتاج "الأهلي" يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: واثقين فيكم

سفير مصر بالمغرب يرافق بعثة الأهلي لـ ملعب مباراة الرجاء

تشكيل الرجاء

وضم تشكيل الرجاء كل من:

في حراسة المرمى: أنيس الزنيتي

خط الدفاع: عبدالإله مدكور- جمال حركاس- إلياس الحداد- عبدالجليل جبيرة

خط الوسط: فابريس نجوما- محمد مكعازي- بدر بولهرود

خط الهجوم: حميد أحداد- محمد زريدة- محسن متولي

وتُقام المباراة في تمام الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة على ملعب مركب محمد الخامس.

وكان النادي الأهلي قد حقق الانتصار على ملعبه في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.

الأهلى ابطال افريقيا حميد أحداد الرجاء المغربي دوري ابطال افريقيا النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى خير للمصريين.. فيفا يعلن إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

كلام موثوق.. خالد سرحان: ماتش مصر والسنغال هيتعاد

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

أقمنا علاقة ورفض يتجوزني.. اعترافات مثيرة لقاتلة حبيبها في مصر الجديدة

هجرها بعد علاقة بينهما.. حبس طالبة الطب قاتلة حبيبها ذبحا بمصر الجديدة

موضوعات متعلقة

بشرى خير للمصريين.. فيفا يعلن إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

محمد صلاح على رأس قائمة المرشحين للتواجد في التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي

14 مايو.. موعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين ليفربول وتشيلسي

تقرير: ماجواير لن يشارك أساسيًا مع مانشستر يونايتد ضد أرسنال بالبريميرليج

أرتيتا: النني أحد أهم لاعبي أرسنال.. وجلسة ستجمعه بخصوص تجديد عقده

ريال مدريد يفوز على أوساسونا 3-1 في الليجا.. وبنزيما يهدر ركلتي جزاء

باريس سان جيرمان يكتسح أنجييه بثلاثية ويقترب من تحقيق لقب الدوري الفرنسي

بمشاركة النني.. آرسنال يحسم ديربي لندن لصالحه برباعية في شباك تشيلسي

ترشيحاتنا

القصة الكاملة لكشف أوكراني مواقع الجيش الروسي باستخدام ميزة Find My

أحداد يقود تشكيل الرجاء أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

سفير مصر بالمغرب يرافق بعثة الأهلي لـ ملعب مباراة الرجاء

رئيس أوكرانيا : بدأنا تسلّم أسلحة المساعدات العسكرية من الحلفاء |فيديو

سحورنا أحمر.. تعليق عمرو أديب على مباراة الأهلي والرجاء الليلة

جرحى في إطلاق نار بالعاصمة الأمريكية واشنطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حولت الألم إلى أمل.. منال بطلة "ناجيات الحروق" وأجمل وجه إعلاني برمضان

شريف إكرامي: أنا ممكن أعمل الفلوس سجاجيد تحت رجلي

السندريلا تحولت لوحش.. هكذا فضح جوني ديب "آمبر هيرد" أجمل نساء هوليود

نسرين أنور عكاشة: راجعين يا هوى أعاد الجمهور للزمن الجميل وبكيت بعد رؤية التتر|حوار

فيديو

حسن عسيري يتقاضى 450 ألف دولار في حلقة رامز جلال |فيديو جراف

تصريحات مثيرة للجدل.. هل يغادر محمد صلاح ليفربول.. فيديو جراف

الثقافة الجنسية مهمة .. أبرز تصريحات دينا الشربيني في «حبر سري»

هرقص لغاية ما أموت.. أبرز تصريحات فيفي عبده «في العرافة»

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ