أحداد يقود تشكيل الرجاء أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

أعلن رشيد الطاوسي، المدير الفني لفريق الرجاء المغربي، تشكيل فريقه لملاقاة النادي الأهلي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

تشكيل الرجاء

وضم تشكيل الرجاء كل من:

في حراسة المرمى: أنيس الزنيتي

خط الدفاع: عبدالإله مدكور- جمال حركاس- إلياس الحداد- عبدالجليل جبيرة

خط الوسط: فابريس نجوما- محمد مكعازي- بدر بولهرود

خط الهجوم: حميد أحداد- محمد زريدة- محسن متولي

وتُقام المباراة في تمام الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة على ملعب مركب محمد الخامس.

وكان النادي الأهلي قد حقق الانتصار على ملعبه في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.