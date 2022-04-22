سفير مصر بالمغرب يرافق بعثة الأهلي لـ ملعب مباراة الرجاء

حرص السفير ياسر عثمان، سفير مصر في المغرب، على مرافقة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خلال تحركها من فندق الإقامة بمدينة كازابلانكا إلى ملعب مركب محمد الخامس استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء.

وحرص السفير على مقابلة محمود الخطيب واطمأن على كل الأمور قبل مغادرة فندق الإقامة، متمنيًا التوفيق للأهلي خلال المباراة أمام شقيقه الرجاء، وأن تعبر المباراة عن العلاقات الوطيدة بين الناديين، وتعكس الروابط التاريخية بين الشعبين المصري والمغربي.

ولبى الخطيب دعوة السفير ياسر عثمان على حفل إفطار أمس الخميس، بحضور كل من الدكتور محمد شوقي وحسام غالي، عضوي مجلس الإدارة، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري لقطاع الكرة، وعدد من الرموز المصرية المتواجدة في المغرب الشقيق.

ووجه محمود الخطيب الشكر للسفير المصري للدور الكبير الذي قامت به السفارة المصرية قبل قدوم البعثة إلى المغرب، وحرصها على التواجد مع البعثة بصفة دائمة.