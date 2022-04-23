هندوراس تسلم رئيسها السابق لـ أمريكا: ساعد فى تهريب 500 طن كوكايين|فيديو

عرضت قناة "يورونيوز" تقريرا حول تسلم الولايات الأمريكية رئيس هندوراس السابق.

وحسب التقرير فإن هندوراس سلمت خوان هيرنانديز رئيسها السابق إلى واشنطن لمحاكمته بتهمة المساعدة في تهريب الكوكايين إلى أمريكا.

وأوضح التقرير ان الولايات المتحدة تتهم خوان هيرنانديز بالمساعدة فى تهريب 500 طن كوكايين خلال الفترة الماضية.

تهم فساد

ولفت التقرير إلى أن رئيس هندوراس السابق يبلغ من العمر 53 عاما وترأس البلاد من 2014 حتى 2022.

وأشار التقرير إلى أن رئيس هندوراس اتهم خلال رئاسته بالعديد من شبه الفساد وقد يقضي بقيه حياته داخل السجن إذا تمت إدانته.