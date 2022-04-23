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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ تاريخ حديث: "الاختيار" اعتمد على الدراما التوثيقية التي أبرزت حقائق.. فيديو

الدكتور محمد عفيفي
الدكتور محمد عفيفي

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إن السينما والدراما تستطيع التأثير في حياة الشعوب.

 

وأضاف "عفيفي"، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "من المهم توثيق اللحظات الهامة في الدولة المصرية لعرضها على الأجيال القادمة"، لافتا: "الدراما التوثيقية في غاية الأهمية للجيل المعاصر والأجيال القادمة".

 

وأشار: "مسلسل الاختيار يتميز بالدراما التوثيقية"، متابعا: "السينما والدراما ترصد التاريخ الوطني على مدار سنوات".

 

وأوضح: "مسلسل الاختيار يتميز بالتسريبات وهو نوع من التوثيق والتشويق أيضا، ويتميز بعنصر الجاذبية العالية، خاصة مع الحوارات التي تحدث على السوشيال ميديا بعد عرض التسريبات".

السوشيال ميديا صالة التحرير مسلسل الاختيار الإعلامية عزة مصطفى التاريخ الحديث أستاذ التاريخ الحديث الدكتور محمد عفيفي

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