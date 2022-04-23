أخبار التوك شو.. الرئيس يوجه بسرعة الانتهاء من طريق القاهرة السويس.. وفرج عامر: المحكمة الرياضية ستحكم بإعادة لقاء مصر والسنغال

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية، عدداً من القضايا الهامة والأخبار العاجلة التي تهم عددا كبيرا من القراء، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:



السيسي يستمع لشرح أحد العاملين بشأن مشروع تطوير طريق القاهرة السويس.. شاهد

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال التطوير على إمتداد طريق القاهرة السويس بما فى ذلك الكباري التي تم إنشاؤها على الطريق، لربطه مع العديد من المحاور العرضية الرئيسية وتلك المحاور، بدءا من الطريق الدائري الجاري تطويره حاليا والطريق الدائري الأوسطي.

هيخلص امتى؟.. الرئيس يوجه بسرعة الانتهاء من طريق القاهرة السويس.. فيديو

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده لأعمال تطوير طريق القاهرة / السويس، بسرعة الإنتهاء من الطريق، وفتحه أمام المواطنين.

وقال الرئيس السيسي: “الطريق هيخلص امتي؟، ليجيب أحد العمال عليه، ويؤكد أن هناك جزء من الطريق سيتم فتحه قبل إجازة العيد، وأجزء من الطريق يتم افتتاحها بحد أقصى في شهر أغسطس”.

فيفي عبده: معرفش مين جوهرة.. وأمي كانت بتضربني بالكرباج السوداني.. فيديو

علقت الفنانة فيفي عبده، على عرض صورة الراقصة جوهرة، قائلة:"مين الراقصة جوهرة.. معرفهاش".

وأضافت فيفي عبده، خلال لقاء لها لبرنامج “العرافة”، عبر فضائية “المحور”، لو ربنا أراد هلبس الحجاب، وممكن ارقص ببلاش في أحد الأفراح".

منذر ريحانة: أتمني تجسيد شخصية البطل عمر المختار

أكد الفنان الأردني منذر ريحانة، أن الفنانين العرب ينجحون فى مصر ولا يوجد تجربة لفنان مصري في الدول العربية لأن مصر هي هوليوود الشرق في الفن ولا تستطيع دولة أن تقترب من مكانتها فنيا.

البنتاجون : تزويد أوكرانيا بـ 121 طائرة مسيرة

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” جون كيربي، إنه سيتم تزويد أوكرانيا بـ 121 طائرة مسيرة من طراز فينكس جوست التكتيكية كجزء من حزمة المساعدات العسكرية لكييف.

اللي ييجي الأردن نحطه بعنينا|منذر رياحنة: مصر بلا منافس في الفن..فيديو

أكد الفنان الأردني منذر رياحنة، أن الفنانين العرب ينجحون فى مصر ولا يوجد تجربة لفنان مصري في الدول العربية لأن مصر هي هوليوود الشرق في الفن ولا تستطيع دولة أن تقترب من مكانتها فنيا.



مش هشام عباس اللي هيقيّمني|فيفي عبده:أنا كلاس غصب عن أي حد |فيديو

قالت الفنانة فيفي عبده، إن المطرب هشام عباس أخويا وحبيبي، “لكنه مش هو اللي هيقيمني أنا “كلاس ولا مش كلاس،وانا كلاس غصب عن أي حد، وهو جيه من إسكندرية جري عشان يرقص في فرح بنتي”.

رئيس أوكرانيا : بدأنا تسلّم أسلحة المساعدات العسكرية من الحلفاء |فيديو

أذاعت قناة إكسترا نيوز نبأ عاجلا بشأن تلقى أوكرانيا مساعدات عسكرية من الدول الأوروبية.

وحسب "اكسترا نيوز" فإن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن بلاده بدأت باستلام الأسلحة التي تحتاجها من الحلفاء.



التهاب الكبد الغامض.. الصحة : نجري أبحاثا عن الفيروس للأطفال |فيديو

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل تحذيرات منظمة الصحة العالمية من رصد مرض التهاب الكبد الوبائي.

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر ٢،مساء اليوم الجمعة، أن هناك بحثا جاريًا عن هذا الالتهاب الكبدي الغامض للأطفال، لافتا إلى أن هناك انتشارا كبيرا ومقلقا لالتهاب الكبد.

مباراة مصر والسنغال| فرج عامر: المحكمة الرياضية ستحكم بإعادة اللقاء ..فيديو

كشف المهندس فرج عامر، عضو مجلس النواب، تفاصيل ما أعلن عنه عن إعادة مباراة مصر والسنغال، مؤكدا أن المباراة ستعاد بلا شك.