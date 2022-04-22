فيفي عبده: معرفش مين جوهرة.. وأمي كانت بتضربني بالكرباج السوداني.. فيديو

علقت الفنانة فيفي عبده، على عرض صورة الراقصة جوهرة، قائلة:"مين الراقصة جوهرة.. معرفهاش".

وأضافت فيفي عبده، خلال لقاء لها لبرنامج “العرافة”، عبر فضائية “المحور”، لو ربنا أراد هلبس الحجاب، وممكن ارقص ببلاش في أحد الأفراح".

,وتابعت فيفي عبده، ان "حلمي بكر ملحن كبير اوي، وينقد الدنيا كلها، ومع مطربي المهرجانات لأنهم بيعملوا أغاني حلوة.

وأشارت فيفي عبده إلى أن الوحيدة اللى كانت بتضربني أمي.، مؤكدة أن أمي كانت بتضربني بالكرباج السوداني وكانت بتضرب أخواتي كلهم وكانت ترفض ان نأكل في خارج المنزل، ووالدي كان طيب جدًا، وبخاف من والدتي حتى في غيابها"