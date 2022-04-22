هيخلص امتى؟.. الرئيس يوجه بسرعة الانتهاء من طريق القاهرة السويس.. فيديو

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده لأعمال تطوير طريق القاهرة / السويس، بسرعة الإنتهاء من الطريق، وفتحه أمام المواطنين.

وقال الرئيس السيسي: “الطريق هيخلص امتي؟، ليجيب أحد العمال عليه، ويؤكد أن هناك جزء من الطريق سيتم فتحه قبل إجازة العيد، وأجزء من الطريق يتم افتتاحها بحد أقصى في شهر أغسطس”.

وتفقد الرئيس السيسي، أيضا الطريق الدائري الأوسطي الذى يربط مناطق شرق وغرب القاهرة الكبرى، والطريق الدائري الإقليمي الذى يربط محافظات الوجه القبلي بمحافظات الوجه البحري، ثم محور أم قمر الذى يربط طريق الإسماعيلية الزراعي والقاهرة الإسماعيلية الصحراوي مرورا بطريق جنيفا، وطريق القاهرة السويس وطريق القطامية العين السخنة وينتهي بالربط مع طريق المحاجر.

ويبلغ طول طريق السويس ١٠٩ كم ويحتوي على ٢٤ كوبري وهو أحد الشرايين المرورية الرئيسية الهامة بالدولة لربطه مناطق شرق القاهرة بباقي مناطق الجمهورية، ويعتبر المدخل الشمالي الرئيسي للعاصمة الإدارية الجديدة ويشكل مع الطرق العرضية المتقاطعة معه شبكة محاور متكاملة تعتبر بمثابة شرايين للتنمية المستدامة تساعد على سرعة وسهولة تنقل المواطنيين وإنهاء الزحام المروري وتقليل الانبعاثات وتوفير الطاقة، كما تساهم في زيادة حركة التدفق التجاري وحجم الاستثمارات.