عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هيخلص امتى؟.. الرئيس يوجه بسرعة الانتهاء من طريق القاهرة السويس.. فيديو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده لأعمال تطوير طريق القاهرة / السويس، بسرعة الإنتهاء من الطريق، وفتحه أمام المواطنين.

 

وقال الرئيس السيسي: “الطريق هيخلص امتي؟، ليجيب أحد العمال عليه، ويؤكد أن هناك جزء من الطريق سيتم فتحه قبل إجازة العيد، وأجزء من الطريق يتم افتتاحها بحد أقصى في شهر أغسطس”.

 

وتفقد الرئيس السيسي، أيضا الطريق الدائري الأوسطي الذى يربط مناطق شرق وغرب القاهرة الكبرى، والطريق الدائري الإقليمي الذى يربط محافظات الوجه القبلي بمحافظات الوجه البحري، ثم محور أم قمر الذى يربط طريق الإسماعيلية الزراعي والقاهرة الإسماعيلية الصحراوي مرورا بطريق جنيفا، وطريق القاهرة السويس وطريق القطامية العين السخنة وينتهي بالربط مع طريق المحاجر.

 

ويبلغ طول طريق السويس ١٠٩ كم ويحتوي على ٢٤ كوبري وهو أحد الشرايين المرورية الرئيسية الهامة بالدولة لربطه مناطق شرق القاهرة بباقي مناطق الجمهورية، ويعتبر المدخل الشمالي الرئيسي للعاصمة الإدارية الجديدة ويشكل مع الطرق العرضية المتقاطعة معه شبكة محاور متكاملة تعتبر بمثابة شرايين للتنمية المستدامة تساعد على سرعة وسهولة تنقل المواطنيين وإنهاء الزحام المروري وتقليل الانبعاثات وتوفير الطاقة، كما تساهم في زيادة حركة التدفق التجاري وحجم الاستثمارات. 

طريق القاهرة السويس الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السويس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقمنا علاقة ورفض يتجوزني.. اعترافات مثيرة لقاتلة حبيبها في مصر الجديدة

كلام موثوق.. خالد سرحان: ماتش مصر والسنغال هيتعاد

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

السيسي يستمع لشرح أحد العاملين بشأن مشروع تطوير طريق القاهرة السويس.. شاهد

تقارير : فيفا يصدم الجزائر بشأن إعادة مباراة الكاميرون

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر: المدارس الإلحادية وقفت عند حدود المحسوس فأنكرت ما لا تعلمه

خالد محمود: فيلم شاويش نص الليل أهم دور في حياتي .. فيديو

السيسي يوجه بإنهاء أعمال تطوير طريق السويس.. ومهندس المشروع: قبل العيد| فيديو

بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء اليوم 22 / 4 / 2022

هيخلص امتى؟.. الرئيس يوجه بسرعة الانتهاء من طريق القاهرة السويس.. فيديو

لليوم الثاني.. عشرات القتلى جراء انفجار دموي داخل مسجد في أفغانستان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حولت الألم إلى أمل.. منال بطلة "ناجيات الحروق" وأجمل وجه إعلاني برمضان

شريف إكرامي: أنا ممكن أعمل الفلوس سجاجيد تحت رجلي

السندريلا تحولت لوحش.. هكذا فضح جوني ديب "آمبر هيرد" أجمل نساء هوليود

نسرين أنور عكاشة: راجعين يا هوى أعاد الجمهور للزمن الجميل وبكيت بعد رؤية التتر|حوار

فيديو

الثقافة الجنسية مهمة .. أبرز تصريحات دينا الشربيني في «حبر سري»

هرقص لغاية ما أموت.. أبرز تصريحات فيفي عبده «في العرافة»

١٧ حالة.. كواليس حريق قسم حضانات الأطفال بالشرقية

نوال الزغبي تروي قصتها مع عريس مصري.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ