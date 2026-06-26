ميرنا وليد: المسرح خدني من التليفزيون.. خاص

أكدت الفنانة ميرنا وليد، أنها لم تبتعد عن الدراما التليفزيونية، حيث كان يعرض لها خلال شهر رمضان الماضي مسلسل الضحايا.

وقالت ميرنا وليد خلال تكريمها فى ندوة بموقع صدي البلد عن مسرحيتها الجديدة" أبن الأصول"، ان مسلسل الضحايا تم البدء فى تصويره منذ مايقرب من 3 سنوات ، وتم استكماله خلال شهر رمضان الماضي.

وأضافت ميرنا وليد: “المسرح خدني من الدراما التليفزيونية، فقد قدمت مسرحيتان خلال السنوات الماضية، والاولي كانت قمر الهجر والتى عرضت علي مسرح البالون، ومسرحية آخري مع الفنان الكبير محمد صبحي ، واستمر عرضها عام ونصف”.

بطال مسلسل الضحايا

والمسلسل من بطولة الفنانةميرنا وليد ، راندا البحيري ،صلاح عبّد الله ، ندي بسيوني ، وفاء سالم ، عمرو رمزي ،ومن إخراج حاتم صلاح الدين توفيق وانتاج بلال صبري.