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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ضيقوا صدري.. رابح صقر يطرح أحدث أغانيه

رابح صقر
رابح صقر

طرح الفنان رابح صقر، أحدث أغانيه «ضيقوا صدري» عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومنصات الموسيقى المختلفة. 

أغنية «ضيقوا صدري» لـ رابح صقر، من كلمات: الأماني، ألحان: عبد الله المناعي، توزيع موسيقي: سيروس، تسجيل: محمد حمدي، إيقاع: إبراهيم بو موزه، مكس وماستر: جاسم محمد. 

أعمال رابح صقر

سبق أن طرح رابح صقر، الجزء الرابع والأخير من ألبومه الجديد في 12 ديسمبر 2023، بعدما طرح الثلاثة أجزاء على مدار العام ذاته.

وتضمن الجزء الرابع من ألبوم رابح صقر، أغاني: (طبعا متصدرة، أغنية القمر، أغنية المطر).

وتكون الجزء الثالث من أغاني ألبوم رابح صقر، من 4 أغان هي:

  • زي الفل، من كلمات: عبداللطيف آل الشيخ، ألحان: رابح صقر، توزيع موسيقي: خالد عز.
  • بح صوتك من كلمات: سعود البابطين، ألحان: سهم، توزيع موسيقي: فهد.
  • أحرموني، من كلمات: ود، ألحان: ياسر بو علي، توزيع موسيقي: عصام الشرايطي، مكس وماستر: جاسم محمد.
  • تولعت بك، من كلمات: سعود بن بندر، ألحان: سلامه العبدالله، توزيع موسيقي: مروان.

وتضمن الجزء الثاني من أغاني رابح صقر «الصقر 2023»: (بعيش لنفسي، يا بن أبوي، زلزال).

وتضمنت أغاني الجزء الأول من أغاني رابح صقر «الصقر 2023»: (أغنية أنا ودي، أغنية أنا وحدي، وأغنية معكازي).

ألبوم رابح صقر

وجاء تعاون رابح صقر في أغانيه الـ 3 الجديدة، كما يلي: أغنية أنا ودّي من ‏كلمات: ضي، ‏ألحان: ياسر وعلي، ‬⁩‏توزيع: ⁧‫فادي بدر‬⁩، ‏وتريات: المايسترو هاني فرحات‬⁩؛ ‏أغنية معكازي من ‏كلمات: ⁧‫سعد بن جدلان‬⁩، ‏ألحان: ياسر بوعلي، ‏توزيع: خالد عز؛ ‏أغنية أنا وحدي من ‏كلمات: شموخ العقلا "العالية"، ‬⁩‏ألحان: سهم، ‬⁩‏توزيع: عمر الصباغ. ‬⁩

أغاني رابح صقر

وقبلها طرح الفنان السعودي رابح صقر، أغنيتين، وهما «عساك بخير» و«حضرة جنابك». 

أغنية حضرة جنابك، من كلمات واحد، وألحان عبدالله خضران؛ أما أغنية مثل ما تحب، للفنان رابح صقر، من كلمات: محمد الغرير، ألحان: عزوف، توزيع: مروان، وتريات: هاني فرحات، ايقاع: هاني الدوسري، كورال: مجموعه الشرقية، جيتار: روكيت، ناي: أحمد خيري، قانون: شريف كامل، مكس وماستر: جاسم محمد.

رابح صقر أغاني رابح صقر أعمال رابح صقر

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