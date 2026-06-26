محمد نور يفتتح صيف 2026 بأولى أغنيات ألبومه الجديد.. وموعد الطرح 30 يونيو

يستعد الفنان محمد نور لإطلاق أولى أغنيات ألبومه الجديد، المقرر طرحها يوم 30 يونيو الجاري، لتكون بداية انطلاقته الغنائية خلال موسم صيف 2026، في خطوة ينتظرها جمهوره بعد فترة من التحضيرات المكثفة.

وشوّق محمد نور متابعيه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر البوستر الدعائي للأغنية الأولى، معلنًا موعد طرحها، ومؤكدًا أنها ستكون أولى محطات ألبومه الجديد الذي يستعد للكشف عن أغنياته تباعًا خلال الفترة المقبلة.

ويأتي الألبوم بعد سلسلة من جلسات العمل التي جمعت محمد نور بعدد من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، في إطار حرصه على تقديم تجربة غنائية متنوعة تجمع بين الأغاني الرومانسية التي اشتهر بها، إلى جانب أعمال بإيقاعات عصرية تتماشى مع أجواء موسم الصيف.

ويعوّل محمد نور على هذا الألبوم لاستكمال نجاحاته في الساحة الغنائية، خاصة أنه يحرص في كل عمل جديد على تقديم أفكار موسيقية مختلفة تلبي أذواق جمهوره، مع الحفاظ على بصمته الفنية التي صنعت له مكانة مميزة على مدار سنوات.

ويُعد محمد نور من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، حيث نجح في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة بفضل صوته المميز وأعماله العاطفية التي حققت نجاحًا واسعًا، ليواصل من خلال ألبومه الجديد تقديم جرعة من الأغنيات التي تجمع بين الإحساس والتجديد.