هاني عادل ينتقد نوعية أفلام السينما حاليا

وجه الفنان هاني عادل انتقادا على نوعية الأفلام المطروحة في دور العرض المصرية خلال الفترة الحالية.



وأشار هاني عادل إلى أنها لا تعبر عن الجمهور واقتصارها على الأفلام الأكشن والكوميدي والرومانسية فقط.



وكتب هاني عبر حسابه على فيسبوك: مفيش أفلام مصري موجودة إلا كوميدي وأكشن وأكشن كوميدي أو رومانسي ملزق أو كوميدي رومانسي، فين السينما يا جماعة؟ آه والله فين السينما بتاعت الناس الحقيقية ديه واللي بتعبر عنهم راحت فين؟ حد يدور معانا طيب.



وتابع هاني عادل: فين السينما اللي بتشغل الخيال والعقل كده وتبقي خارج من الفيلم مش عايز تكلم حد علشان تفضل في الحالة اللي حطك فيها، السينما بتتعمل للناس يا جماعة مش علشان متاخدش فرصة إلا في المهرجانات وبعض السينمات اللي بتحاول تساعد.