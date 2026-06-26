وليد توفيق يطرح أحدث أغنياته الخليجية "شكثر مشتاق" بطريقة الفيديو كليب

طرح الفنان اللبناني وليد توفيق أحدث أعماله الغنائية بعنوان "شكثر مشتاق"، وهي أغنية جديدة باللهجة الخليجية، جاءت في إطار حرصه على تنويع أعماله الفنية والوصول إلى مختلف الجمهور العربي. كما طرح الأغنية مصوّرة على طريقة الفيديو كليب، لتواكب أحدث أساليب تقديم الأغنيات للجمهور.



ويواصل وليد توفيق مسيرته الفنية الممتدة لعقود، والتي حقق خلالها حضورًا بارزًا على الساحة الغنائية العربية، سواء من خلال حفلاته أو أعماله الغنائية والسينمائية.

وكان الفنان اللبناني قد احتفل بعيد ميلاده في شهر أبريل الماضي. وينحدر من مدينة طرابلس شمال لبنان، واستطاع أن يحقق نجاحًا لافتًا في مصر منذ بداياته، حيث اشتهر بحفلاته الجماهيرية وأعماله المصورة، إلى جانب مشاركته في عدد من الأفلام السينمائية.



احتفل الفنان اللبناني وليد توفيق بفوز منتخب مصر في كأس العالم 2026، من خلال تقديم نسخة خاصة ومعدلة من أغنية «إيه العظمة دي كلها»، التي تحمل ألحان الموسيقار الراحل حلمي بكر وكلمات الشاعر عبد السلام أمين، مهديًا العمل إلى لاعبي المنتخب والجماهير المصرية في أجواء من الفخر والفرحة بالإنجاز المحقق