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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللي ييجي الأردن نحطه بعنينا|منذر رياحنة: مصر بلا منافس في الفن..فيديو

صدى البلد

أكد الفنان الأردني منذر رياحنة، أن الفنانين العرب ينجحون فى مصر ولا يوجد تجربة لفنان مصري في الدول العربية لأن مصر هي هوليوود الشرق في الفن ولا تستطيع دولة أن تقترب من مكانتها فنيا.

 وقال رياحنة : "بننجح في مصر عشان مصر أم الدنيا ولو فى مصريين راحوا الأردن هنحطهم في عنينا".

وأضاف الفنان منذر رياحنة، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه لم يشعر بالغربة يوما ما في مصر، متابعا: "عمري ما حسيت نفسي غريب فى مصر ومحدش يقدر ينافس مصر فى مكانتها فنيا"، لافتا إلى أن اللهجة المصرية كانت مشكلة بالنسبة له في بدايته ويميل إلى اللهجة الصعيدي.

وعن رأيه في خليفة الفنان أحمد زكي من الجيل الحالي، رد قائلا: "محدش يقرب من مكانة أحمد زكي وهو مثل أعلى، وهو عمل شخصيات خارج نطاق التمثيل وحتى فى علم التمثيل رائد فنيا".
 

القاهرة والناس الاعلاميه أسما أحمد زكي القاهرة

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