أخبار التكنولوجيا|آبل تعاني من مبيعات هواتف mini وتعتزم التخلى عنها.. وAsus تطلق أجهزة اللاب توب ZenBook S

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت شركة موتورولا Motorola الأمريكية، أحد أشهر هواتفها على الإطلاق، والذي يتميز بمواصفات مميزة، إلى جانب دعم القلم الالكتروني لتدوين الملاحظات والرسومات.

أعلنت شركة Asus إطلاق أجهزة اللاب توب ZenBook S والتى تتكون من جهازى ZenBook S 13 مع شاشة OLED وجهاز ZenBook Pro 15 Flip ، مع معالجات قوية من شركة إنتل وعدد من الإمكانات الجبارة في الشاشة و البطارية.



أطلقت شركة أوبو الصينية رسميا تليفزيون Oppo K9x الذكي، والذى يحتوى على عدد من الإمكانات الجبارة في الشاشة بما فيها تقنية تقليل الضوء الأزرق لحماية العين وخوارزمية تحسين الصورة و Dolby Atmos.



استطاع رجل أوكراني تتبع تحركات ومواقع تابعة للجيش الروسي وكشفها بكل سهولة من خلال استخدام ميزة Find My للعثور على سماعة AirPods الخاصة به بعد قيام عدد من الجنود الروس بأخذ متعلقاته الشخصية .





لا تزال شركة آبل الأمريكية تعاني بشدة من مبيعات هواتف mini صغيرة الحجم، حيث كشفت عدد من التقارير أن هواتف iPhone 13 mini التى تم إطلاقها مؤخرا ضمن سلسلة iPhone 13 لم تحقق سوى نسب ضئيلة للغاية، مما قد يدفع آبل للتخلى عنها مستقبلا.



تعمل شركة Sony سوني اليابانية، على عرض وتقديم الإعلانات في ألعاب بلاي ستيشن PlayStation بحلول نهاية العام، وذلك في أحدث خطوة لها لتشجيع مطورى الألعاب على الاستثمار في إنشاء ألعاب فيديو جديدة.



تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق هاتف جديد مخصص للشباب ببطارية عملاقة ومواصفات كبيرة في الشاشة والكاميرا، حيث من المتوقع أن يتم إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة، بعدما تم اعتماده من قبل عدد من وكالات الهواتف الذكية.