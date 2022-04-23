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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|آبل تعاني من مبيعات هواتف mini وتعتزم التخلى عنها.. وAsus تطلق أجهزة اللاب توب ZenBook S

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بمواصفات مميزة.. موتورولا تكشف عن هاتفها الجديد Moto G Stylus 5G (2022)

 

كشفت شركة موتورولا Motorola الأمريكية، أحد أشهر هواتفها على الإطلاق، والذي يتميز بمواصفات مميزة، إلى جانب دعم القلم الالكتروني لتدوين الملاحظات والرسومات.

 

شركة Asus تعلن إطلاق أجهزة اللاب توب ZenBook S بإمكانات جبارة

 

أعلنت شركة Asus إطلاق أجهزة اللاب توب ZenBook S والتى تتكون من جهازى ZenBook S 13  مع شاشة OLED وجهاز ZenBook Pro 15 Flip ، مع معالجات قوية من شركة إنتل وعدد من الإمكانات الجبارة في الشاشة و البطارية.

 

أوبو تطلق تليفزيون Oppo K9x الذكى بجودة 4K وسعر مناسب


أطلقت شركة أوبو الصينية رسميا تليفزيون  Oppo K9x الذكي، والذى يحتوى على عدد من الإمكانات الجبارة في الشاشة بما فيها تقنية تقليل الضوء الأزرق لحماية العين وخوارزمية تحسين الصورة و Dolby Atmos.  

 

القصة الكاملة لكشف أوكراني مواقع الجيش الروسي باستخدام ميزة Find My


استطاع رجل أوكراني تتبع تحركات ومواقع تابعة للجيش الروسي وكشفها بكل سهولة من خلال استخدام ميزة Find My للعثور على سماعة AirPods الخاصة به بعد قيام عدد من الجنود الروس بأخذ متعلقاته الشخصية . 
 

3 % فقط.. آبل تعاني من مبيعات هواتف mini وتعتزم التخلى عن إطلاقها


لا تزال شركة آبل الأمريكية تعاني بشدة من مبيعات هواتف mini صغيرة الحجم، حيث كشفت عدد من التقارير أن هواتف iPhone 13 mini التى تم إطلاقها مؤخرا ضمن سلسلة iPhone 13 لم تحقق سوى نسب ضئيلة للغاية، مما قد يدفع آبل للتخلى عنها مستقبلا.

 

مكافآت للمشاهدة.. سوني تسمح قريبا ببث إعلانات في ألعاب بلاي ستيشن


تعمل شركة Sony سوني اليابانية، على عرض وتقديم الإعلانات في ألعاب بلاي ستيشن PlayStation بحلول نهاية العام، وذلك في أحدث خطوة لها لتشجيع مطورى الألعاب على الاستثمار في إنشاء ألعاب فيديو جديدة.

 

سامسونج تستعد لإطلاق هاتف Galaxy M13 للشباب ببطارية عملاقة.. مواصفات


تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق هاتف جديد مخصص للشباب ببطارية عملاقة ومواصفات كبيرة في الشاشة والكاميرا، حيث من المتوقع أن يتم إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة، بعدما تم اعتماده من قبل عدد من وكالات الهواتف الذكية.    

 

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