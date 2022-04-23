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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أوبو تطلق تليفزيون Oppo K9x الذكى بجودة 4K وسعر مناسب

أوبو تطلق تليفزيون
أوبو تطلق تليفزيون Oppo K9x الذكى بجودة 4K وسعر مناسب

أطلقت شركة أوبو الصينية رسميا تليفزيون  Oppo K9x الذكي، والذى يحتوى على عدد من الإمكانات الجبارة في الشاشة بما فيها تقنية تقليل الضوء الأزرق لحماية العين وخوارزمية تحسين الصورة و Dolby Atmos.  

 

وبحسب موقع Notebookcheck فإن تليفزيون Oppo K9x هو بديل أرخص لتلفزيون Oppo K9 الذى تم إطلاقه العام الماضي من أوبو، حيث يحتوى على شاشة قياس 65 بوصة مزودة بلوحة بإضاءة خلفية LED تتيح جودة 4K كاملة.

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ويتميز تليفزيون Oppo K9xالذكي بدعم  10.7 مليار لون وتقنية تقليل الضوء الأزرق لحماية الأعين، كما يحتوى الجهاز على  خوارزمية AI PQ التى تعمل على تحسين جودة الصورة، كما يتمتع بحد أقصى للسطوع يبلغ 280 شمعة.

 

ويحتوى تليفزيون أوبو  Oppo K9x ثلاثة منافذ من نوع  HDMI ومنفذ Ethernet ، كما يدعم التلفزيون شبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق لاتصال لاسلكي أكثر سلاسة، باستخدام المساعد الصوتي Xiaobu.

 

ويقدم تليفزيون أوبو Oppo K9xمكبرات صوت استريو 20 واط وتقنية Dolby Audio ، مع  معالج رباعي النواة ARM Cortex-A53، الجهاز به كما يوفر  2 جيجا بايت رام و 16 جيجا بايت من flash memory.

 

ويبلغ سعر تليفزيون أوبو   Oppo K9xالذكي سعر 341 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل حوالي 6 آلاف و 400 جنيه مصرى، في الأسواق الصينية ولكن لم تحدد شركة أوبوموعد إطلاقه في الأسواق العالمية. 
 

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