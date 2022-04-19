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تكنولوجيا

أوبو تعلن رسميا إطلاق هاتفها الأرخص Oppo A55s 5G.. سعر ومواصفات

أوبو تعلن رسميا إطلاق
أوبو تعلن رسميا إطلاق هاتفها الأرخص Oppo A55s 5G

أعلنت شركة أوبو الصينية رسميا إطلاق هاتف Oppo A55s 5G من الفئة المتوسطة في الصين، والذى يعتبر نسخة أرخص من هاتف A55 5G ، حيث يضم الهاتف عددا من المواصفات الجيدة مع تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G.  

وبحسب موقع Gizmochina، فإن هاتف أوبو Oppo A55s 5G يأتى بشاشة من نوع IPS LCD قياس 6.5 بوصة، بجودة عرض+ HD ، وبدقة X 1080 × 2400 ، كما تحتوي الشاشة على 4096 مستوى من التعتيم، ونوتش على شكل قطرة ماء في أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية، مع مقاومة للمياه والغبار، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

 

أوبو تعلن رسميا إطلاق هاتفها الأرخص Oppo A55s 5G

 

ويقدم هاتف أوبو Oppo A55s 5G كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 13 ميجا بكسل، مع كاميرا من نوع ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا بمستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، مع فلاش LED بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

ويعمل هاتف أوبو Oppo A55s 5G بمعالج من نوع Dimensity 700 من إنتاج شركة ميديا تيك MediaTek، وشريحة 7 نانومتر مع نواتين Cortex-A76 (2.2 جيجاهرتز) ، ووحدة معالجة الرسومات Mali-G57 MC2. ومودم sub-6 5G .

أوبو تعلن رسميا إطلاق هاتفها الأرخص Oppo A55s 5G

 

ويتوفر هاتف أوبو Oppo A55s 5G مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4x بسعة 6  و 8 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2  بسعة تبدأ من  128 جيجا بايت، مع واجهة المستخدم ColorOS 11.1 المرتكزة على نظام تشغيل Android 11.

أوبو تعلن رسميا إطلاق هاتفها الأرخص Oppo A55s 5G

 

ويحتوي هاتف أوبو Oppo A55s 5G على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير فى الساعة، ويدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط، كما يدعم تقنية   GPS ومقبس سماعة الرأس، بالإضافة إلى منفذ شحن من نوع USB A to C ، وBluetooth 5.0 ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم و مع دعم بطاقة SIM المزدوجة.

أوبو تعلن رسميا إطلاق هاتفها الأرخص Oppo A55s 5G

 

ويبدأ سعر هاتف أوبو Oppo A55s 5G من 175 دولارا أمريكيا، أي ما يعادل حوالي 3 آلاف و 300 جنيه مصري، وستبدأ المبيعات في يوم الاثنين 25 أبريل المقبل، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف خلال الفترة المقبلة إلى الأسواق العالمية.

 

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أوبو تعلن رسميا إطلاق هاتفها الأرخص Oppo A55s 5G.. سعر ومواصفات

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