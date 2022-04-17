عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف مفاجأة عن معالج هاتف أوبو Oppo K10 5G

تسريبات تكشف مفاجأة
تسريبات تكشف مفاجأة عن معالج هاتف أوبو Oppo K10 5G

تقترب شركة أوبو الصينية من إطلاق هاتف Oppo K10 5G المخصص للفئة المتوسطة والشبابية، حيث تم اعتماد الهاتف من وكالة TENAA في الصين تمهيدا لإطلاقه بعدد من المواصفات الكبيرة مع سعر مناسب.

بحسب موقع Gizmochina فإن هاتف أوبو Oppo K10 5G  سيصدر بمعالج قوى من شركة ميديا تيك، كما أنه سيكون أول هاتف يدعم معالج Dimensity 8000 الذى سيقدم أداء كبيرا للغاية كما سيكون واحد من أسرع هواتف الأندرويد للفئة المتوسطة.

أوبو تطلق رسميا هاتفها Oppo A57 5G بمواصفات كبيرة وسعر مناسب

مواصفات Find X5 Lite.. أوبو تطلق هاتفًا جديدًا بمواصفات رائدة وسعر مفاجأة

ويأتي هاتف أوبو Oppo K10 5G  بشاشة عالية الدقة من نوع LTPS LCD ، بقياس 6.59 بوصة، وبجودة عرض FHD +، وبدقة 2400 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية ومستشعر  للبصمة تحت الشاشة، مع ثقب في أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية.

 

ويقدم هاتف أوبو Oppo K10 5G كاميرا ثلاثية خلفية الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل مع بميزة OIS، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلي جانب مستشعر LED ، مع كاميرا أمامية لتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 16 ميجابكسل.

 

وسيحتوي هاتف أوبو Oppo K10 5G علي بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير تدعم تقنية الشحن السرع بقوة 80 واط ، حيث سيكون الهاتف قادرا علي الشحن في حوالي نصف ساعة.  

 

وسيعمل هاتف أوبو Oppo K10 5G  بمعالج من نوع Dimensity 8000 من شركة ميديا تيك بأربعة أنوية Cortex-A75، كما يحتوي على أربعة أنوية Cortex-A55 تعمل بسرعة 2.0 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من  128 جيجابايت، مع نظام التشغيل أندرويد 12.
 

أحدث هواتف أوبو 2022 هواتف الأندرويد للفئة المتوسطة هاتف Oppo K10 5G مواصفات هاتف Oppo K10 5G اطلاق هاتف Oppo K10 5G معالج هاتف Oppo K10 5G Internet Telecom Computers Consumer Electronics

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل.. مستندات

حريق بجوار فيلا عادل إمام.. ضبط مالك المخزن وفحص التراخيص

تم ضبطه في نهار رمضان.. القصة الكاملة للقبض على مقدم برنامج "كريزي تاكسي"

تعلق نارى من شوبير على فرص الأهلى فى الصعود أمام الرجاء.. شاهد

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

أشرف زكي: أحمد عز جاب لي شنطة فلوس لما كانت ظروفي صعبة| فيديو

الاختيار 3 الحلقة 15| السيسي يُحرج خيرت الشاطر :" فاكرنا تلامذة"

بالقرب من فيلا عادل إمام.. ٨ سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخزن الجيزة

ترشيحاتنا

شريف دسوقي: أبدا العلاج الطبيعي تمهيدا للمشي وأواصل تصوير دائما عامر «خاص»

روسيا تمنح القوات الأوكرانية في ماريوبول مهلة للاستسلام

تحمل 750 طن وقود.. غرق سفينة قبالة سواحل تونس

وزير التعليم : الشغل زاد عليا في رمضان بسبب استعدادات الامتحانات

جهاد جريشة: حكم مباراة الأهلي والرجاء أدار اللقاء بنجاح.. فيديو

شريف الدسوقي : يحيى الفخراني ساعدني في أزمتي واشتغلت معاه وأنا على كرسي متحرك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القصة الكاملة لطبيبة "فيس بوك" المزيفة.. لماذا استخدم نصاب اسم مكة محمد للتغرير بالشباب؟

أروى جودة في حوار لـ "صدى البلد": شخصيتي في بابلو لا تشبهني.. وأتمنى تجسيد دور شعبي.. وانتظروني بعد رمضان في "حرب نفسية" و"بنات رزق"

ظهور نادر لـ أصيل ابنة صفاء أبو السعود مرتدية الحجاب.. صور

تارا عماد فى حوار لـ صدي البلد: توقعنا انتقادات المهوسين بالنسخة الأمريكي من سوتس.. وكنت أحلم بدور ميجان ماركل .. أتمنى تقديم قصة حياة سعاد حسني وفاتن حمامة

فيديو

أسلوبه في التفسير علامة بارزة .. أجمل حكايات الشعراوي عن استجابة الدعاء له

تامر حسني الأقرب لشخصيتي وسعاد حسني ملهاش حظ.. حسن يوسف يكشف العديد من الأسرار 

ألقوا عليه أكياس مياه.. وفاة شاب بسبب مزاح أطفال في الإسماعيليلة.. فيديوجراف

صفاء أبو السعود: شائعة وفاتي مزعجة جدًا.. وأعود بعمل جديد

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ