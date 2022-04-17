تسريبات تكشف مفاجأة عن معالج هاتف أوبو Oppo K10 5G

تقترب شركة أوبو الصينية من إطلاق هاتف Oppo K10 5G المخصص للفئة المتوسطة والشبابية، حيث تم اعتماد الهاتف من وكالة TENAA في الصين تمهيدا لإطلاقه بعدد من المواصفات الكبيرة مع سعر مناسب.

بحسب موقع Gizmochina فإن هاتف أوبو Oppo K10 5G سيصدر بمعالج قوى من شركة ميديا تيك، كما أنه سيكون أول هاتف يدعم معالج Dimensity 8000 الذى سيقدم أداء كبيرا للغاية كما سيكون واحد من أسرع هواتف الأندرويد للفئة المتوسطة.

ويأتي هاتف أوبو Oppo K10 5G بشاشة عالية الدقة من نوع LTPS LCD ، بقياس 6.59 بوصة، وبجودة عرض FHD +، وبدقة 2400 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع ثقب في أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية.

ويقدم هاتف أوبو Oppo K10 5G كاميرا ثلاثية خلفية الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل مع بميزة OIS، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلي جانب مستشعر LED ، مع كاميرا أمامية لتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 16 ميجابكسل.

وسيحتوي هاتف أوبو Oppo K10 5G علي بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير تدعم تقنية الشحن السرع بقوة 80 واط ، حيث سيكون الهاتف قادرا علي الشحن في حوالي نصف ساعة.

وسيعمل هاتف أوبو Oppo K10 5G بمعالج من نوع Dimensity 8000 من شركة ميديا تيك بأربعة أنوية Cortex-A75، كما يحتوي على أربعة أنوية Cortex-A55 تعمل بسرعة 2.0 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجابايت، مع نظام التشغيل أندرويد 12.

