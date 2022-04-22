عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

3 % فقط.. آبل تعاني من مبيعات هواتف mini وتعتزم التخلى عن إطلاقها

3 % فقط.. آبل تعاني
3 % فقط.. آبل تعاني من مبيعات هواتف mini وتعتزم التخلى عنها

لا تزال شركة آبل الأمريكية تعاني بشدة من مبيعات هواتف mini صغيرة الحجم، حيث كشفت عدد من التقارير أن هواتف iPhone 13 mini التى تم إطلاقها مؤخرا ضمن سلسلة iPhone 13 لم تحقق سوى نسب ضئيلة للغاية، مما قد يدفع آبل للتخلى عنها مستقبلا.

 

وبحسب تقرير من شركة Consumer Research Intelligence Partners (CIRP) فإن هواتف iPhone 13 mini قد حققت مبيعات قدرت ب 3 % فقط في الربع الأول من العام الحالي 2022 في أسواق الولايات المتحدة.

آبل تثير الجدل بإصدار إيموجي جديد لـ "رجل حامل"

آبل قد تتيح هواتف آيفون بشاشة كاملة

وتعتبر نسبة المبيعات التى حققتها هواتف iPhone 13 mini هى الأقل في كل هواتف السلسلة، حيث حصلت باقى الهواتف على أعلى نسبة مبيعات في الأسواق العالمية متفوقة على مبيعات معظم الهواتف الذكية الأخرى.  

 

وفقا لموقع MacRumors فإن جميع هواتف iPhone 13 الأخرى شكلت 71 % من مبيعات هواتف آيفون ، حيث أن هاتف iPhone 13 مقاس 6.1 بوصة قد حقق 38 % من المبيعات، كما استطاعت طرز  iPhone 13 Pro و Pro Max  تحقيق نسبة معتبرة لكل منهما.

 

وشكلت هواتف iPhone 12 نسبة 61 % من إجمالي مبيعات هواتف آيفون ، الأمر الذى يجعل مبيعات هواتف  iPhone 13 أفضل، كما تفوقت الهواتف على مبيعات  iPhone 11 بالنسبة لنفس الفترة التي أطلقت فيها.

 

وتعتزم شركة آبل التخلى عن هواتف mini في سلسلة هواتفها القادمة iPhone 14 حيث تعتزم إطلاق بدلا منها هاتف iPhone 14 Max مع بقياس شاشة 6.7 بوصة، مع هاتف iPhone 14 بقياس 6.1 بوصة.    
 

شركة ابل مبيعات هواتف mini هواتف iPhone 13 mini هواتف آيفون هواتف iPhone 13 Consumer Electronics Internet Telecom

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلام موثوق.. خالد سرحان: ماتش مصر والسنغال هيتعاد

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

أقمنا علاقة ورفض يتجوزني.. اعترافات مثيرة لقاتلة حبيبها في مصر الجديدة

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

هجرها بعد علاقة بينهما.. حبس طالبة الطب قاتلة حبيبها ذبحا بمصر الجديدة

ترشيحاتنا

محمد صلاح على رأس تويتر بعد تصدّره التشكيل المثالي بأسبوع الدوري الإنجليزي

مباحثات بين مصر وغينيا حول سُبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصحة

فيفي عبده: تعرضت لعمل سحري بـ"كثرة الخناق والمشاكل".. فيديو

بالدليل العلمي.. 5 فيتامينات يجب أن تتناولها يوميا

بشرى خير للمصريين.. فيفا يعلن إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

أنا ضربتهم؟! منذر رياحنة : إزاي أعتدي على أولاد جورج وسوف |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حولت الألم إلى أمل.. منال بطلة "ناجيات الحروق" وأجمل وجه إعلاني برمضان

شريف إكرامي: أنا ممكن أعمل الفلوس سجاجيد تحت رجلي

السندريلا تحولت لوحش.. هكذا فضح جوني ديب "آمبر هيرد" أجمل نساء هوليود

نسرين أنور عكاشة: راجعين يا هوى أعاد الجمهور للزمن الجميل وبكيت بعد رؤية التتر|حوار

فيديو

تصريحات مثيرة للجدل.. هل يغادر محمد صلاح ليفربول.. فيديو جراف

الثقافة الجنسية مهمة .. أبرز تصريحات دينا الشربيني في «حبر سري»

هرقص لغاية ما أموت.. أبرز تصريحات فيفي عبده «في العرافة»

١٧ حالة.. كواليس حريق قسم حضانات الأطفال بالشرقية

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ