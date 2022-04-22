3 % فقط.. آبل تعاني من مبيعات هواتف mini وتعتزم التخلى عن إطلاقها

لا تزال شركة آبل الأمريكية تعاني بشدة من مبيعات هواتف mini صغيرة الحجم، حيث كشفت عدد من التقارير أن هواتف iPhone 13 mini التى تم إطلاقها مؤخرا ضمن سلسلة iPhone 13 لم تحقق سوى نسب ضئيلة للغاية، مما قد يدفع آبل للتخلى عنها مستقبلا.

وبحسب تقرير من شركة Consumer Research Intelligence Partners (CIRP) فإن هواتف iPhone 13 mini قد حققت مبيعات قدرت ب 3 % فقط في الربع الأول من العام الحالي 2022 في أسواق الولايات المتحدة.

وتعتبر نسبة المبيعات التى حققتها هواتف iPhone 13 mini هى الأقل في كل هواتف السلسلة، حيث حصلت باقى الهواتف على أعلى نسبة مبيعات في الأسواق العالمية متفوقة على مبيعات معظم الهواتف الذكية الأخرى.

وفقا لموقع MacRumors فإن جميع هواتف iPhone 13 الأخرى شكلت 71 % من مبيعات هواتف آيفون ، حيث أن هاتف iPhone 13 مقاس 6.1 بوصة قد حقق 38 % من المبيعات، كما استطاعت طرز iPhone 13 Pro و Pro Max تحقيق نسبة معتبرة لكل منهما.

وشكلت هواتف iPhone 12 نسبة 61 % من إجمالي مبيعات هواتف آيفون ، الأمر الذى يجعل مبيعات هواتف iPhone 13 أفضل، كما تفوقت الهواتف على مبيعات iPhone 11 بالنسبة لنفس الفترة التي أطلقت فيها.

وتعتزم شركة آبل التخلى عن هواتف mini في سلسلة هواتفها القادمة iPhone 14 حيث تعتزم إطلاق بدلا منها هاتف iPhone 14 Max مع بقياس شاشة 6.7 بوصة، مع هاتف iPhone 14 بقياس 6.1 بوصة.

