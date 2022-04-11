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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تقارير تؤكد قيام شركة آبل بتصنيع هواتف iPhone 13 في الهند

تقارير تؤكد قيام
تقارير تؤكد قيام شركة آبل بتصنيع هواتف iPhone 13 في الهند

أكدت تقارير أن شركة آبل الأمريكية قد قامت بالفعل في تصنيع عدد من هواتف آيفون  iPhone 13 محليًا في الهند في مصنع Foxconn التابع لها  بالقرب من تشيناي، وذلك بعدما كشفت  تقارير سابقة بالفعل أن آبل بدأت الإنتاج التجريبي لهواتف آيفون  iPhone 13 في الهند في شهر ديسمبر الماضي .

وبحسب موقع GSMArena فإن شركة آبل تصنع بالفعل بعض موديلاتها القديمة في الهند مثل هواتف آيفون iPhone 12 و iPhone 11 و iPhone SE (2020) ويُقدر أنها تصنع 70٪ من الهواتف التي تبيعها في الهند محليًا، والتى تعتبر ثاني أكبر الاسواق العالمية لها.

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كما  تشير التقارير إلى أن هواتف  iPhone 13 Pro هي الهواتف الحالية  التي بدأ تصنيعها في الهند، بعد تصنيع الطرز الأقدم، حيث يعد أحد الحوافز الرئيسية لمصنعي الهواتف الذكية لتجميع أجهزتهم في الهند هو التوفير في رسوم الاستيراد التي تشمل ضريبة استيراد بنسبة 20٪

 

ومن المتوقع أن تنقل شركة آبل ما يصل إلى 20٪ من إنتاجها من هواتف آيفون iPhone من الصين إلى الهند في المستقبل القريب، حيث تعمل آبل على إنهاء اعتمادها على الصين، بعد الأزمة  الكبيرة التى حدثت لها وأجبرتها على إغلاق مصانعها في الصين أكثر من مرة بسبب تفشي فيروس كورونا منذ انتشاره في بداية عام 2020.

 

واعتمدت خطة آبل على استثمار حوالى 10 مليار دولار من الهواتف الذكية على عدة مراحل ما بين عام 2020 وعام 2025، حيث تبيع الشركة حاليًا هواتف ذكية بقيمة 1. 5 مليار دولار في الهند، ويتم تصنيع ما بقيمة نصف مليار دولار فقط منها في الهند.

 

وتمكنت شركة آبل العام الماضي من مضاعفة حصتها في السوق الهندية  بفضل تحسن مبيعات هواتف iPhone 11 و iPhone XR و iPhone 12 و 2020 iPhone SE. بشكل عام ، وشحنت آبل أكثر من 3.2 مليون وحدة آيفون في الهند في عام 2020 ، بزيادة قدرها 60٪ على أساس سنوي.
 

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