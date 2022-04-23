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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

Asus تعلن إطلاق أجهزة لاب توب ZenBook S بإمكانات جبارة

شركة Asus تعلن إطلاق
شركة Asus تعلن إطلاق أجهزة اللاب توب ZenBook S بإمكانات جبار

أعلنت شركة Asus إطلاق أجهزة اللاب توب ZenBook S والتى تتكون من جهازى ZenBook S 13  مع شاشة OLED وجهاز ZenBook Pro 15 Flip ، مع معالجات قوية من شركة إنتل وعدد من الإمكانات الجبارة في الشاشة و البطارية.

 

وبحسب موقع The Verge فإن جهاز اللاب توب ZenBook S 13  مع شاشة OLED يتميز ب : 


يأتى لاب توب أسوس  ZenBook S 13 بشاشة من نوع  OLED تعمل باللمس قياس 13.3 بوصة بدقة 2880 × 1800 ، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10 ، وطبقة واقية من زجاج Corning Gorilla Glass NBT ، ومجموعة ألوان 100٪ DCI-P3، ودعم للقلم الذكى  Asus Pen 2.0 ، وتقنية Dolby Vision

 

ويدعم جهاز لاب توب أسوس ZenBook S 13 معالج من نوع AMD Ryzen 7 6800U APU يمكنه تعزيز ما يصل إلى 4.7 جيجاهرتز مع  وحدة معالجة الرسومات Radeon 680M المدمجة بناءً على بنية RDNA2 كما يوفر 16 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية من نوع  LPDDR5-6400 ، ومساحة تخزين داخلي 1 تيرابايت PCIe 4.0 NVMe SSD مع سرعة قراءة متتابعة 6500 ميجابايت / ثانية. 


ويحتوى جهاز لاب توب أسوس ZenBook S 13 على بطارية بقوة 67 واط في الساعة تدوم حتى 10 ساعات ومكبرات الصوت Harman Kardon ، 3و منافذ USB-C 3.2 Gen 2 ، وواى فاى Wi-Fi 6E + BT 5.2 .

 

أما مواصفات جهاز اللاب توب ZenBook Pro 15 Flip فتشمل ما يلي:

 

يتميز لاب توب أسوس ZenBook Pro 15 Flip بشاشة من نوع  OLED قياس 15 بوصة  بدقة 2880 × 1620 مع مجموعة ألوان 100٪ DCI-P3 ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية. 
 


ويدعم جهاز لاب توب أسوس ZenBook Pro 15 Flip معالج من نوع معالج Intel Core i7-12700H وكارت شاشة ARC A370M dGPU، كما يوفر 16 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية من نوع LPDDR5-4800 ، و 1 تيرا بايت PCIe 3.0 NVMe SSD من التخزين الداخلي، ومنفذ ي x Thunderbolt 4 ، و HDMI 2.0 ، وبطارية بقوة  96 واط.

 

ولم تعلن شركة أسوس حتى الآن مع أسعار أو توفر أجهزة اللاب توب ZenBook S في الوقت الحالي.
 

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