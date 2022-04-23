هاشتاج الأهلي يتصدر التريند.. ومغردون: وحوش أفريقيا

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الاهلي، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا، بعد تأهل النادي الأهلي الي دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت التعليقات كالاتي :

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل مع الرجاء المغربي بهدف لمثله في إياب ربع نهائي دوري الأبطال خلال المباراة التي انتهت منذ قليل بملعب مركب محمد الخامس في مدينة كازبلانكا المغربية، بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدفين لهدف.

فيما تأهل وفاق سطيف للدور نصف النهائي بعدما أقصى الترجي التونسي من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بالفوز عليه بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب "حمادي العقربي" في رادس، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي البطولة للموسم الحالي 2021 - 2022.

وكان التعادل السلبي قد حسم المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "5 يوليو 1962"، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة للنادي الأهلي وجماهيره ومجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب على تأهل الفريق للدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم عقب الفوز على فريق الرجاء المغربي في مباراة دور الثمانية.



وفاز الأهلي على الرجاء بمجموع اللقاءين بنتيجة 3-2 بعد التعادل الإيجابي 1-1 في مباراة العودة بالمغرب بعد الفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة 2-1.