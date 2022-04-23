عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

جبالي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول الذكرى الأربعين لتحرير سيناء، وعودتها إلى أرض الوطن المقدس.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: "أنقل إليكم  -سيادة الرئيس- باسمي واسم نواب الشعب أخلص التهاني القلبية بمناسبة حلول ذكرى تحرير سيناء، تلك البقعة الطاهرة من أرض الوطن المقدس، من براثن الاحتلال، بأيدي أبطال قواتنا المسلحة التي حمى ظهرها جبهة داخلية متماسكة".
وتابع رئيس مجلس النواب: "إنه حقاً ليوم مشهود صدق الله وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وصان كنانته، وحفظ أرضها الطاهرة التى جعلها الله معبداً للحق، ومنارة للعلم والحرية".

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أنه يوم عظيم وإنجاز كبير حققه تفاعل الإرادة المصرية مع أحلام الجماهير فى الوطن العربى الكبير، يوم اتخذ فيه الراحل العظيم محمد أنور السادات، طيب الله ثراه، قراره ببدء معركة التحرير، فكانت الشرارة الأولى لتغيير مجرى التاريخ من نقمة الحرب إلى نعمة السلام. 

وتابع: "فارتفعت راية مصر على كل شبر من أرض سيناء المقدسة، وارتفعت به كرامة وهامة كل من يسكن الأرض العربية، بفضل عبقرية التخطيط وفدائية المقاتل المصري في اقتحامه الجسور وقدرته على صنع المعجزات، فخاضت مصر معركة السلام وأعلامها مرفوعة ثابتة الأقدام، بعد أن ضحت بأطهر أرواح أبنائها والبلايين من مواردها".

وأردف: "إننا نحنى جباهنا احتراماً وتقديراً لشهداء الواجب الذين حققوا لمصر هذا النصر العظيم، الذى ما كان ليتحقق لولا رفض الشعب للهزيمة، ولولا إصرار وعزيمة لا تلين، على تحقيق أعظم انتصارات الأمة، فتحقق للشعب وللجيش معاً النصر المبين".

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن معركة النصر التى خاضتها قواتنا المسلحة الباسلة والتفاف الشعب حولها، قد أكدت لنا 
أن شعب مصر تجمعه الشدائد وتوحده الخطوب، وتتفجر طاقاته الكامنة بنداء الوطن إلى العمل والبذل والعطاء.

واختتم رئيس مجلس النواب برقية التهنئة قائلاً: "لقد رفعنا أعلام السيادة على أرض سيناء الطاهرة، ونرفع معكم أعلام الحياة الكريمة والأمن والأمان على أرض مصر".

مجلس النواب الرئيس السيسي المستشار الدكتور حنفى جبالى الذكرى الأربعين لتحرير سيناء سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

النيابة تجري المعاينة التصويرية لواقعة قتل طالبة لحبيبها في مصر الجديدة

بشرة خير للمصريين.. فيفا يعلن إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء اليوم 22 / 4 / 2022

أقمنا علاقة ورفض يتجوزني.. اعترافات مثيرة لقاتلة حبيبها في مصر الجديدة

دعاء ليلة القدر والعشر الاواخر من رمضان..7 كلمات للمغفرة وقضاء الحاجات

ترشيحاتنا

"البترول" تتعاون مع جنرال إليكتريك العالمية في مجال الاستدامة وخفض الانبعاثات

رئيس الوزراء يبدأ جولة بعدة مصانع في مدينة العاشر من رمضان

روسيا تتهم أمريكا وأوكرانيا بالتحضير لاستخدام أسلحة كيماوية وإلصاق الاتهام بها

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم السبت 23 أبريل 2022

تحذير عاجل لمستخدمي ويندوز.. برامج خطيرة تصيب الملايين من أجهزة الكمبيوتر

سامحونا.. أول تعليق من مدرب الرجاء بعد وداع دوري الأبطال أمام الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روجينا ونجوم مسلسل انحراف يحتفلون بنجاحه في صدى البلد.. صور

شارك بصورك.. العالم يحتفل بـ يوم الأرض على طريقة ناسا

أنبتت بعد 7 سنوات.. ما هي زهرة الجثة النادرة وسبب التسمية بهذا الاسم

حنان ماضي: لبست الحجاب بسبب كورونا.. وأم كلثوم احتضنتني ومنحتني 5 جنيهات

فيديو

بعد إفطار المطرية.. قصة أكبر حفل سحور لأهالي النوبة في ناهيا

حنان ماضي: لبست الحجاب بسبب كورونا.. وأم كلثوم احتضنتني ومنحتني 5 جنيهات

كنت بموت .. حنان ماضي ترتدي الحجاب وتعلن موقفها من الغناء| تفاصيل

حسن عسيري يتقاضى 450 ألف دولار في حلقة رامز جلال |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ