عالم أزهري: الإسراف أثم أمام الله عز وجل ويصرفنا عن الأخرة| فيديو

قال الشيخ كارم الفقي ، عالم أزهري ، إن الإسراف هو الشيء الزائد عن الحاجة ، وهو ما يلاحظ خلال شهر رمضان الكريم من زيادة في شكل مائدة الأسر في شهر رمضان عن غيره من الشهور ، ويكون الإسراف في هذه الحالة من عمل الشيطان .

وأضاف الشيخ كارم الفقي ، خلال لقائه لـ برنامج " قلبي معاك " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن الأمور الدينية التي يكون فيها إسراف هي سبب الانشغال عن العبادات المهمة والطاعات ، والانصراف عن الآخرة من الدنيا .

وتابع " الفقي " ، أن الدين الإسلامي يعلم العباد أن يستغلوا أوقات غناهم لسد احتياجات أوقات فقرهم ، ويعلمنا التوزان بين الأمور ، مؤكدا أن الإسراف أثم أمام الله عز وجل .

وفي سياق متصل ، قال مجمع البحوث الإسلامية، إن منهج الإسلام يقوم على الوسطية والاعتدال في كل شيء حتى في الطعام والشراب لقول الله تعالى "وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين".

وحذر المجمع عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من الإسراف فى الطعام، مستشهدين بما قاله الصديق رضى الله عنه إني لأبغض أهل بيت ينفقون رزق أيام فى يوم واحد.