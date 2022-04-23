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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا سمير غانم تشارك جمهورها صورة جديدة عبر انستجرام

دنيا سمير
دنيا سمير

شاركت الفنانة  دنيا سمير غانم، جمهورها صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت دنيا بإطلالة كاجوال، مرتدية بدلة جينز، ونظارة شمس ونالت تفاعلا كبيرا من جمهورها، وانهالت عليها التعليقات".


وتغيبت الفنانة دنيا سمير غانم عن الماراثون الرمضاني 2022 للعام الثاني على التوالي بعد تأجيل عرض مسلسل “عالم موازي” والذي كان من المفترض طرحه العام الماضي.


ويرجع سبب تأجيل مسلسل عالم موازي إلى عدم استكمال تصوير مشاهد وحلقات العمل والذي توقف العام الماضي بعد مرض الفنان سمير غانم والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وإصابتهما بفيروس كورونا قبل حلول شهر رمضان الماضي، ووفاتهما عقب ذلك متأثرين بإصابتهما.


وينتمى مسلسل “عالم موازي” إلى نوعية الأعمال ذات الـ 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الكوميديا : دنيا سمير غانم، علي ربيع، الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، الفنان إسلام إبراهيم، الفنانة شيماء سيف.

 

دنيا سمير غانم إطلالة كاجوال صورة جديدة الفنانة دنيا سمير غانم مسلسل عالم موازى الماراثون الرمضاني الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز تخطف قلوب جمهورها

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