شاهد .. هاني سلامة من كواليس "ملف سري"

شارك الفنان هانى سلامة، متابعيه صورة جديدة له من كواليس مسلسل "ملف سري" الذي يعرض ضمن دراما رمضان على شاشة DMC.



وظهر سلامة في الصورة بصحبة ادوارد وعلق قائلا:"قوم يا صاحبي مقدروش عليا غير وانت مش معايا #ملف_سري"







أبطال مسلسل ملف سري



مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.



