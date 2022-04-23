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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

منها العسل والنشا.. طرق شد الجسم ببعض الوصفات الطبيعية

صدى البلد

قدم الدكتور احمد صبرى، استشارى السمنة والتغذية العلاجية، بعض الطرق لشد الجسم ببعض الوصفات  الطبيعية.

طرق شد الجسم ببعض الوصفات :-

خلّ التفاح

- لشدّ الجسم بخلّ التفاح نضع ملعقتين كبيرتين من كلّ من: زيت الزيتون،وزيت النعناع، وزيت الزنجبيل، وخلّ التفاح في وعاء، ونخلط المكوّناتمعاً بشكل جيد، ثمّ نضع المزيج على المنطقة المرادة مع التدليك بحركاتدائرية، ونتركه لمدّة نصف ساعة، ثمّ نغسل المنطقة بالماء الفاتر، ونكرّر هذه الوصفة مرة واحدة يومياً حتّى نحصل على النتائج المرغوبة.

 النشا والشبة 

- النشا والشبة الناعمة نضع ملعقتين كبيرتين من كلّ من: زيت الزيتون،والنشا، والشبة الناعمة، مع مقدار قليل من الماء في وعاء، ونخلط المكوّناتجيداً حتّى نحصل على مزيج كريمي، ثمّ نضع الخليط على المنطقة المرادشدها مع التدليك بحركات دائرية ليتشرب الجلد المزيج، ثمّ نغسل المنطقة بالماء الدافئ، ونكرّر هذه الوصفة مرّة واحدة يومياً.

ماء الورد والليمون 

-  ماء الورد والليمون نضع ملعقتين كبيرتين من كلّ من: الشبة البيضاء،وأي كريم ترطيب، وماء الورد، وزيت الزيتون، وعصير حبة من الليمون فيوعاء، ونخلط المكوّنات بشكل جيد، ثمّ نضع المزيج على المنطقة المترهلة معالفرك بحركات دائرية، ونتركه لمدّة نصف ساعة، ثمّ نغسله بالماء الفاتر،ونكرّر هذه الوصفة بشكل يومي حتّى نحصل على النتائح المطلوبة.

البابايا  

-  البابايا نهرس حبتين من البابايا في الخلاط الكهربائي، ثمّ نضع الخليط على المنطقة المراد شدّها، ثمّ نلفها المنطقة بورق النايلون، ونتركهالمدّة ثلث ساعة، ثمّ نغسلها بالماء الفاتر، ونكرّر هذه الوصفة مرتينأسبوعياً.

العسل  

- العسل نضع منشفة رطبة بماء دافئ على المنطقة المترهلة، ونتركها لمدّةثلاث دقائق، ثمّ ندهن المنطقة بمقدار من العسل الطبيعي، ونتركه لمدّة ربع ساعة، ثمّ نغسل المنطقة بالماء البارد، ونكرّر هذه الوصفة ثلاث مراتأسبوعياً حتّى نحصل على النتائج المطلوبة.

منها العسل والنشا طرق شد الجسم ببعض الوصفات الطبيعية البابايا الليمون

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