خالد الجندى يطلب الدعاء للشيخ أشرف الفيل .. فيديو

طالب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بالدعاء إلى الشيخ أشرف الفيل، من علماء الأزهر الشريف، وأحد أعضاء فريق علماء مجلس الفقه، وذلك لمرورة بوعكة صحية، ألمت به من عدة أيام.



وقال الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "لى ابن عيان الشيخ أشرف الفيل، بيمر بوعكة صحية ربنا يشفيه ويعافيه، هو وكل مريض، مفيش افضل من ثروة العافية، مفيش أصلح منكم تدعو لمرضانا، أسألكم الدعاء له حتى يعود لنا سالما غانما".

وتابع الجندى، "مين الشخص اللى يدعى لك تتفتح لك أبواب السماء، زى أبوك أو أمك اللى بعض الناس مش بتسمع كلامهم، لو هم عايشين انت محظوظ عندك أبواب فى السماء لا تغلق، كمان شخص تانى لا تغلق أمامه أبواب السماء، وهو المظلوم، هذا ليس بينه وبين الله حجاب، ده عنده نمرة طواريء تخترق السماء، دعوته مستجابة".

وأكمل: "عندك الأماكن زى المساجد، والأوقات زى شهر رمضان، ابواب السماء تفتح فيها، وخاصة فى العشر الأواخر، كمان فى أفعال تفتح لها ابواب السماء منها الصدقة، لازم أول ما تعمل الصدقة ادعى ربنا، ده وقت إجابة دعاء، باب السماء بيتفتح بالعمل الصالح، لازم تدعى ربنا فى كل وقت".

https://youtu.be/xcfeLx2R9xM