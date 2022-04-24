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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة تحول قرية الشهامة بأسوان لبانوراما جمالية.. والأهالي: مبادرة وطنية وإنسانية

زيارة الرئيس السيسى
زيارة الرئيس السيسى لقرية الشهامة بأسوان نوفمبر الماضى

تواصل مبادرة حياة كريمة أكبر ملحمة وطنية عرفها تاريخ مصرنا الحبيبة في العصر الحديث ممثلة في التطوير الشامل للريف المصرى، حيث حققت سلسلة نجاحات وإنجازات لتحويل قرى مصر إلى بانوراما جمالية متكاملة الخدمات والمرافق .

وفى هذا الصدد نستعرض عبر منصة " صدى البلد " إحدى القرى المصرية وهى " قرية الشهامة " والتى تضم نحو 40 ألف نسمة، حيث كانت موجودة في طى النسيان منذ إنشائها فى عام 1997 ضمن مشروع قرى وادى الصعايدة بمركز إدفو ، لتتحول ضمن المبادرة الإنسانية " حياة كريمة " لقرية نموذجية متكاملة المرافق والخدمات .

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وأكد محمد محمود من أبناء مركز إدفو بأن قرية الشهامة حالياً يشهد أهلها إنجازات تحدث لأول مرة في صورة مشروعات تنموية وخدمية لم تعدها، لتكون فى ثوبها الجديد بهذه المشروعات التي تقام وأقيمت على أرضها تعتبر معجزة بكل المقاييس ، فلم نكن نحلم يوماً أن تتحول القرى إلى هذا الشكل لتكون مثل المدن ، وذلك نظراً للخدمات والمشروعات الكبيرة والعملاقة التي يتم تنفيذها في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرق والصحة والتعليم والبريد ، والمجمعات الخدمية والزراعية ، وغيرها من الخدمات بمختلف قطاعات العمل العام .

وقدم محمد محمود خالص شكره ليس فقط باسم أهالى قريته الشهامة ، أو باسم أهالى أسوان، بل إسم أبناء الشعب المصرى جميعاً للرئيس عبد الفتاح السيسى بانى ومعمر مصرنا الحبية في جمهوريتها الجديدة ، التي تشهد يوم بعد يوم إنجازات ومشروعات هنا ، وهنا ، وكان للقرى المصرية النصيب الأكبر من هذه المشروعات وذلك من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وأكد محمد الهلاوى من أهالى مركز إدفو على أن الجميع سواء من أهالى قرية الشهامة أو غيرهم يعبرون عن فرحتهم وسعادتهم بمشروعات " حياة كريمة " على أرض قريتهم ، وخاصة المشروعات الجديدة التي تحدث لأول مرة والمتمثلة في المجمعات الخدمية والمجمعات الزراعية ، والتي ستقدم خدمات هي الفريدة والمتميزة من نوعها على مستوى العالم ، فشكر وتحية وتقدير لقائدنا الرئيس " السيسى " على هذه المبادرة المتميزة .

ومن جانبه أكد خالد بكرى رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروى وادى الصعايدة بمحافظة أسوان بأن قرية الشهامة إحدى قرى وادى الصعايدة، تشهد تنفيذ حزمة من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بلغت نحو 17 مشروعاً، وجرى الانتهاء من 5 مشروعات منها بنسبة 100%.

وأشار خالد بكرى إلى أن هذه المشروعات تشمل صرح طبى كبير ورفع كفاءة وتطوير مجمع المدارس بالقرية ومشروع إنشاء مجمع خدمات المواطنين "المركز التكنولوجى" ومشروع إحلال وتجديد مكتب البريد ومشروع إنشاء مجمع الخدمات الزراعية، بالإضافة إلى مشروعات أخرى جارى العمل فيها وتنفيذها بمعدلات عالية.

وأكمل بأن مشروع مياه الشرب والصرف الصحى بالقرية شهد تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب القديمة، وكذا تنفيذ أعمال الامتداد للمناطق المحرومة، وجارى استكمال الوصلات المنزلية بنسبة تنفيذ 98%، وهو الذى تواكب مع العمل فى شبكات الصرف الصحى ومحطات الرفع والمعالجة بنسبة تنفيذ 40%، وبالتوازى مع ذلك جارى إنشاء مركز الشباب بالقرية وهو عبارة عن مبنى إدارى وملعب خماسى وسور وذلك بنسبة تنفيذ 35 % .

وكان قد تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي في 25 نوفمبر الماضى وحدة طب أسرة الشهامة بوادي الصعايدة بأسوان، وهي إحدى قرى مبادرة تطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".

وأجرى الرئيس أيضاً خلال زيارته لأسوان جولة تفقدية داخل مدرسة الشهامة الابتدائية والإعدادية والتي تم إحلالها وتجديدها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

هذا فيما أوضح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأن المشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى على مستوى 39 قرية رئيسية و 116 قرية فرعية و 380 كفر ونجع وعزبة داخل 5 مراكز هى أسوان وكوم أمبو وإدفو ونصر النوبة ودراو، والتى وصلت حتى الآن إلى 1048 مشروعا بتكلفة تقديرية 21 مليارا و 286 مليون جنيه .

 

قرية الشهامة بأسوان فى ثوبها الجديد بمشروعات حياة كريمة
قرية الشهامة بأسوان فى ثوبها الجديد بمشروعات حياة كريمة
قرية الشهامة بأسوان فى ثوبها الجديد بمشروعات حياة كريمة
قرية الشهامة بأسوان فى ثوبها الجديد بمشروعات حياة كريمة
زيارة الرئيس السيسى لقرية الشهامة بأسوان نوفمبر الماضى
قرية الشهامة بأسوان فى ثوبها الجديد بمشروعات حياة كريمة
قرية الشهامة بأسوان فى ثوبها الجديد بمشروعات حياة كريمة
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