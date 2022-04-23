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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شيكات وتصرفات مالية|"المحامين" تصدر بيانًا بشأن تداول أخبار مزيفة على مواقع التواصل

صدى البلد

أصدر مجدي سخا ، وكيل النقابة العامة للمحامين، والقائم بأعمال النقيب، بيانًا للجمعية العمومية بشأن ما تلاحظ فى الآونة الأخيرة من نشر أخبار غير صحيحة على مواقع التواصل الاجتماعي عن صدور شيكات أو تصرفات مالية وبدأ التشكيك فى ذلك.

موضحًا أن مجلس النقابة سوف يمارس اختصاصاته ويحترم تعهدات وتعاقدات النقابة.

وأكد القائم بأعمال النقيب أن مجلس النقابة العامة للمحامين لن يتوقف عن أي عمل بل وسوف نحقق في الفترة القادمة ما لم يتحقق ولا سلطان على مجلس النقابة إلا الجمعية العمومية وليس أفراد بعينهم وهو ما يتم إدراجه بالميزانية التي تناقشها الجمعية العمومية.
 

نقابة المحامين شيكات تصرفات مالية الجمعيه العموميه مواقع التواصل

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