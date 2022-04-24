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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

متى تكون ليلة القدر وما علامتها .. الإفتاء تجيب

ليلة القدر
ليلة القدر

قالت دار الإفتاء إن  بعض أهل العلم قالوا: أبْهَمَ اللهُ تَعَالَى هَذِه اللَّيْلَةَ عَلَى الأُمَّةِ؛ لِيَجْتَهِدُوا فِي طَلَبِهَا، فقد رُوي أنها لَيْلَةُ إحْدَى وعشرين، ورُوي أيضًا أنها لَيْلَةُ ثلاثٍ وعشرين، ولَيْلَةُ أَرْبَعٍ وعِشرين، ولَيْلَةُ خَـمْسٍ وعِشرينَ، ولَيْلَةُ سَبْعٍ وعِشْرِين، ولَيْلَةُ تِسْعٍ وعِشْرِينَ، وآخِرُ لَيْلَةٍ.

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واضافت دار الإفتاء ان من علامات ليلة القدر كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن أَمَارَتَهَا «أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لا شُعَاعَ لَهَا».


ليلة القدر هي ليلةٌ من ليالي شهر رمضان، تنزل فيها مقادير الخلائق إلى السماء الدنيا، ويستجيب الله فيها الدعاء، وهي اللَّيلة التي نزل فيها القرآن العظيم.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

وكشف الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال برنامج لعلهم يفقهون على شاشة قناة DMC، عن أسهل طريقة للحصول على ليلة القدر.

أسهل طريقة للحصول على ليلة القدر

وقال الجندي: "هناك 10 أظرف في واحدة منها جائزة كبرى، فيه هدية عظيمة لا تخطر على بال، مبيناً قصة الأظرف العشرة، لو قلت الواحد تمنه 10 جنيهات وهذا مثال وليس قمار، الهدية اللي فيها مليون جنيه، العقل يطلب منك تعمل إيه، تشتري ظرف واحد ويكون نسبة فوزك 10% أو أقل، لو اشتريت 2، وكل ما تشتري أظرف هتزيد فرصتك بالفوز بهذه الجائزة، فلو اشتريت العشرة كلهم هتكون نسبة الحصول على الجائزة 100%".

وتابع: "فيه ناس بتحسبها وتقول في الليالي الوترية لكن غفلت كيفية حسابها، الشهور الهجرية 29 -30 يوم، فكيف نعلم أن رمضان مكتمل أو غير مكتمل وبالتالي يوم الوتر ليس ثابتاً، وهناك أماكن تانية في الكرة الأرضية هتلاقيها سابقة ومفيش ثبات زمني، وهتتغير ليلة القدر.. علينا أن نتحرى الليلة في أيام العشر الأواخر من رمضان". 

كما قال، إن ليلة القدر لا تأتى إلا لمن صفى قلبه لله عز وجل، ونحن في سباق الآن للفوز بغنيمة الله بالعفو والصفح والاستغفار والاتجاه لله سبحانه وتعالى وتطهير القلوب والنفوس، فأخرجوا من الخلافات والتزموا بيتكم في صلاة التهجد.

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