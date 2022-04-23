عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتخابات فرنسا .. المسلمون بين خيارين أحلاهما مر

انتخابات فرنسا ..
انتخابات فرنسا .. المسلمون بين خيارين أحلاهما مر

تستعد فرنسا لإجراء جولة الإعادة الحاسمة للانتخابات الرئاسية، الأحد 24 أبريل، وسط توقعات بمشاركة مكثفة للمسلمين الذين يمثلون كتلة تصويتية لا يستهان بها.

ويجد مسلمو فرنسا نفسهم أمام خيارين أحلاهما مر، بين إيمانويل ماكرون، الذي يرى البعض أن سياساته تضر بهم، وبين مارين لوبان الذي يتمتع حزبها "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بتاريخ من المواقف المعادية للمسلمين، حسب صحفة "نيويورك تايمز".

ويقاتل ماكرون ولوبان للحصول على أصوات 7.7 مليون ناخب دعموا المرشح اليساري جان لوك ميلنشون، الذي جاء بالمركز الثالث في الدورة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية.

وحسب الاستطلاعات، صوت ما يقرب من 70% من مسلمي فرنسا لصالح ميلينشون، المرشح اليساري الوحيد الذي يدين باستمرار التمييز والعنصرية ضد المسلمين.

ووفقا للصحيفة، حصل ماكرون على 14% من دعم الناخبين المسلمين هذا العام، مقارنة بـ 24% في انتخابات عام 2017.

فيما حصلت لوبان على 7% من أصوات المسلمين في الجولة الأولى هذا العام، وحسب التقدريات، كان إقبال الناخبين المسلمين هذا العام أعلى من الانتخابات السابقة.

ويركز ماكرون على إقناع الناخبين المترددين في اختيار لوبان، بأنه أفضل خيار لهم، بدلا من اختيار قيادة معادية للمسلمين.

يوجد في فرنسا ما بين 5 و 6 ملايين مسلم  لصالح ميلنشون، لكن لا يزال كثير منهم مترددين بين مقاطعة التصويت في هذه الجولة، أو المشاركة بالتصويت للرئيس المنتهية ولايته.

ودعا عدد كبير من أئمة المساجد بما فيهم عميد المسجد الكبير في باريس، للتصويت لصالح ماكرون، لمنع لوبان من أن تصبح رئيسة لفرنسا.

ورغم ذلك، يشعر الكثير من الناخبين بالاستياء الشديد من ماكرون بعد سنوات من السياسات والمواقف المخيبة للآمال بشأن القضايا التي تمس المسلمين.

يقول عبد الكريم بوعادلة، إنه صوت بحماس لماكرون في 2017، حيث جذبه الرئيس الشاب وخطابه الحماسي بشأن تحويل فرنسا، لكن بعد ولايته الأولى، يرى بوعادلة أن هذه السياسات أضرت بمسلمي فرنسا.

وأضاف "إذا قمت بالتصويت لماكرون.. فسوف أشارك في كل الأشياء السيئة التي ارتكبها ضد المسلمين".

في المقابل، تصر لوبان على تشددها تجاه الحجاب، مؤكدة أنه "حال انتخابها فإنها ستفرض غرامة على النساء اللواتي ترتدينه في الأماكن العامة".

وقالت خلال المناظرة الرئاسية أمام ماكرون إنها تتمسك "بحظر حجاب الرأس الإسلامي"، معتبرة إياه "زيا موحدا فرضه الإسلاميون"، لكنها أكدت أنها "لا تحارب الإسلام".

بينما رد ماكرون متهمها إياها بدفع البلاد نحو "حرب أهلية"، مضيفا "سوف تتسببين بإشعال حرب أهلية.. أقول ذلك بصدق".

وأضاف"فرنسا، موطن التنوير .. ستصبح أول دولة في العالم تحظر الرموز الدينية في الأماكن العامة.. هذا ما تقترحينه وهو غير منطقي".

وفي وقت سابق، قالت لوبان في مقابلة لقناة "بي أف أم" إن"وضع الحجاب في الأماكن العامة في فرنسا يجب أن يعد مخالفة تستوجب أن تفرض الشرطة غرامة عليها تماماً مثل مخالفة المرور"، واصفة الحجاب بأنه "زي موحد".

وبينما تحاول لوبان تطليف صورتها المتشددة، لا تزال زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف المناهض للهجرة والمسلمين تثير القلق بشأن مسألة الحجاب وممارسة المسلمين لشعائرهم، حيث سبق أن اعتبرت أن الصلاة في الشارع تشبه "الاحتلال النازي".

فيما توقع أحدث استطلاع أجرته شركة "إبسوس" للدراسات والأبحاث الفرنسية، فوز ماكرون في جولة الإعادة بنسبة 57.5% مقابل 42.5% لمارين لوبان، أي بفارق 15 نقطة.

فرنسا انتخابات الرئاسة الفرنسية ماكرون مارين لوبان جولة الاعادة الانتخابات الفرنسية المسلمين فرنسا الحجاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمتهم تريلا.. مصرع 8 مصريين في حادث مروع بالسعودية قبل أداء العمرة

زيلينسكي يدعو إلى لقاء مع بوتين لإنهاء الحرب.. ويهدد بالانسحاب من المفاوضات

حبس ممرضتين تسببتا في تدهور صحة والدة الفنانة منة شلبي بالغردقة

هل يجوز أن يتزوجني شقيق أخي في الرضاعة؟.. المفتي يجيب

تخص الامتحانات وإجراءات كورونا.. قرارات عاجلة لـ الأعلى للجامعات .. الآن

شيك من الأهلي بـ80 ألف دولار لحكام مباراتي طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا

شاهد قداس عيد القيامة المجيد .. بث مباشر

وفاة والدة سمية الخشاب ودفن جثمانها في الإسكندرية غدًا

موضوعات متعلقة

ماكرون ضد لوبان بهامش قاب قوسين.. فرنسا تقرر مصيرها في أوروبا والداخل

ماكرون: نمد أوكرانيا بصواريخ "ميلان" ومدافع "سيزر"

ترشيحاتنا

قوته 9.5 ريختر ودمر بلاد كاملة.. قصة أقوى زلزال في تاريخ البشرية

حبس احتياطي أو حكم جنائي | أسباب توقف الموظف عن عمله بالقانون

طهرها الجيش من الإرهاب.. أحمد موسى: حلقة خاصة في سيناء 25 أبريل

غريب عبد الحافظ : 3 محاور باستراتيجية مواجهة الإرهاب | فيديو

المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 24 مليار جنيه .. غدا

القوات المسلحة : تنفيذ 306 مشروعات خدمية وتنموية بسيناء |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتوب عليا الحلقة 22.. جلجل يطلق سلمى ورقية ويستعيد بصره ويخسر أمواله

رمضان في بلد المليون شاعر.. سر حلاقة الشعر بداية الشهر.. والطاجين يزين المائدة

شارك بصورك.. العالم يحتفل بـ يوم الأرض على طريقة ناسا

روجينا ونجوم مسلسل انحراف يحتفلون بنجاحه في صدى البلد.. صور

فيديو

بسبب الميراث .. تطورات جديدة في جريمة قتل أخ أشقائه الثلاثة بالوراق

جزارة بالعريش تبيع كيلو اللحمة بجنيه واحد فقط .. ما القصة ؟

عمري ما حسيت بالغربة.. ماذا قال منذر رياحنة في حب مصر|فيديو جراف

بلاغ للنائب العام.. القصة الكاملة للتنمر على بطلة إعلان مستشفى أهل مصر

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أيشر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ