احمد داود وعلاء رشدي بعد تجربة سكاي دايفينج: مبسوطين

خاض الفنان أحمد داود وزوجته الفنانة علا رشدي تجربة "سكاي دايفينج"، في برنامج "نجوم السما"، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية من مدينة بورسعيد، وذلك على ارتفاع 14 ألف قدم ببورسعيد.

وقال الفنان أحمد داود، بعد خوض تجربة القفز بالمظلة: "انبسطت قوي بالرحلة.. قصدت إنها تنزل الأول عشان متخافش، وبعد لما نزلت جتلي حالة انبسطت جدًا.. وقلت الله أكبر".

وقالت علا رشدي: "مبسوطة إني خوضت التجربة وكسرت الخوف اللي جوايا ومتقعديش في الخوف اخرجي منه بعمل الحاجة اللي خايفة منها".



وكشفت علا خلال الحلقة أنها تعاني من فوبيا الطيران ولكنها فشلت في تذكر تاريخ خطبتها على أحمد داود.



