محافظ بورسعيد يزور الكنائس لتهنئة الأقباط بعيد القيامة المجيد

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء أمس السبت، عدد من كنائس المحافظة، لتهنئة الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد رافقة خلالها المهندس عمروعثمان نائب المحافظ وعدد من الأجهزة التنفيذية.

محافظ بورسعيد .. أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد،

وأكد محافظ بورسعيد بكلمته خلال جولته لتهنئة الأقباط بكنائس: أبو سيفين، والقديس نيقولاس، وسانت أوجيني، وماري مرقص، أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان.

محافظ بورسعيد .. أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد،

وشددً محافظ بورسعيد على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصرى في مواجهة كافة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن هذه المناسبات العظيمة تؤكد على الوحدة والنسيج الوطني الواحد بين المصريين والذي يتجلى في مشاعر الاحتفال بين جميع أبناء مصر، الذين يحتفلون سويًا في جميع المناسبات والأعياد.