جامعة الوادى الجديد تهنئ الأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد

بعث الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد والسادة نواب رئيس الجامعة واعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب بالجامعة برقية تهنئة، لنيافة الانبا ارسانيوس اسقف الوادى الجديد والواحات

والاخوة المسيحيين بالوادى الجديد



جاء فيها:

نيافة الانبا ارسانيوس اسقف الوادى الجديد والواحات يسعدني أن أهنئ نيافتكم والأخوة المسيحيين من أبناء الوادى الجديد بعيد القيامة المجيد متمنياً لكم موفور الصحة والبركات.

مؤكدا أن شعب مصر بمسلميه ومسيحيه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة فى بناء مصر

حفظ الله مصر وبارك شعبها وكل عام ونيافتكم بخير



دكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد.

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