الجالية المصرية بالسعودية: متوفى واحد في حادث حافلة المعتمرين المصريين

كشف عادل حنفي نائب رئيس الجالية المصرية بالسعودية، تفاصيل انقلاب حافلة به السعودية بها معتمرون مصريون.

وقال حنفي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" من توفي بحادثة انقلاب الحافلة مواطن مصري واحد وأصيب اثني عشر آخرين، وليس كما أشيع عن وفاة 8 مصريين معتمرين".

وتابع حنفي،:" المصابون بحالة جيدة ووضعهم ليس خطيرا، موضحا:" الاتوبيس اصطدم بتريلا علي جانب الطريق".

وأكمل نائب رئيس الجالية المصرية بالسعودية:" هناك حادثة أخرى لشاب مصري توفي هو زوجته، ولكنه حادث غير حادث الاتوبيس".