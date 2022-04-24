فرنسا تعصر الليمون..ماذا سيحدث حال فوز ماكرون أو لوبان بالانتخابات الرئاسية؟

تجري فرنسا يوم الأحد، انتخابات ستقرر ما إذا كان الرئيس الوسطي المؤيد للاتحاد الأوروبي إيمانويل ماكرون سيحتفظ بمنصبه أم ستطيح به مارين لوبان اليمينية المتطرفة المشككة في الاتحاد الأوروبي فيما قد يرقى إلى زلزال سياسي.

وحسب "رويترز" البريطانية، أعطت استطلاعات الرأي في الأيام الأخيرة ماكرون تقدما قويا ومتناميا قليلا حيث قال محللون إن لوبان - على الرغم من جهودها لتليين صورتها وتخفيف حدة بعض سياسات حزبها التجمع الوطني - لا تزال غير مستساغة بالنسبة للكثيرين.

ولكن لا يمكن استبعاد فوز لوبان المفاجئ تماما، نظرا للأعداد الكبيرة من الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم أو لم يكونوا متأكدين مما إذا كانوا سيصوتون على الإطلاق في جولة الإعادة الرئاسية.

ومع عدم قدرة استطلاعات الرأي على تمكين أي من المرشحين من الاعتماد على عدد كاف من المؤيدين الملتزمين، سيعتمد الكثير على مجموعة من الناخبين الذين يزنون القلق بشأن تداعيات رئاسة اليمين المتطرف ضد الغضب من سجل ماكرون منذ انتخابه عام 2017، ما يجعل الناخبين الفرنسيين في حال أقرب إلى “عاصري الليمون” وهو مصطلح انتخابي للاختيار بين مرشحين غير مرغوبين بنسبة كبيرة.

ماذا لو فاز ماكرون أو فازت لوبان؟

وإذا فازت لوبان، فمن المرجح أن يحمل ذلك نفس الشعور بالاضطرابات السياسية المذهلة مثل التصويت البريطاني لمغادرة الاتحاد الأوروبي أو الانتخابات الأمريكية لدونالد ترامب في عام 2016.

تفتح صناديق الاقتراع في الساعة 8 صباحا بتوقيت فرنسا (06:00 بتوقيت جرينتش) وتغلق في الساعة 8 مساء (18:00 بتوقيت جرينتش). ومن المتوقع أن تصدر الاستطلاعات توقعات أولية بمجرد إغلاق صناديق الاقتراع.

وقال برنارد سانانيس من استطلاعات الرأي "إيلابي" إن "كل منهما لديه ضعف كبير..إيمانويل ماكرون يعتبر متعجرفا من قبل أكثر من واحد من كل اثنين من الناخبين، ومارين لوبان لا تزال مخيفة بالنسبة لنصفهم".

وحذر ماكرون (44 عاما) والفائز في المباراة نفسها قبل خمس سنوات من 'حرب أهلية' إذا انتخبت لوبان - التي تشمل سياساتها حظرا على ارتداء الحجاب الإسلامي في الأماكن العامة - داعيا الديمقراطيين من جميع الأطياف إلى دعمه ضد اليمين المتطرف.

وركزت لوبان (53 عاما) حملتها على ارتفاع تكاليف المعيشة في سابع أكبر اقتصاد في العالم والذي يقول كثيرون فرنسيون إنه تفاقم مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. كما ركزت على أسلوب ماكرون القيادي الكاشط، الذي تقول إنه يظهر ازدراء نخبويا للناس العاديين.

وقالت في تجمع حاشد في بلدة أراس بشمال فرنسا يوم الخميس "السؤال يوم الأحد بسيط: ماكرون أو فرنسا". وكان لرسالة لوبان صدى لدى العديد من الناخبين.

قالت حارسة السجن إريكا هيربين ، 43 عاما ، بعد المسيرة:"إنها قريبة من الناس. يمكنها حقا إعطاء القوة الشرائية للناس، وجعل الناس يبتسمون، وإعطاء الناس الأكسجين". والبعض الآخر، مثل جيسلين مادالي، مصففة الشعر في أوكسير في وسط فرنسا، لا يوافقون بشدة على ذلك.

وقالت مادالي إنها ستصوت لماكرون بعد دعمها لليسار المتطرف جان لوك ميلنشون في الجولة الأولى في 10 أبريل خوفا مما ستكون عليه رئاسة لوبان. لكنها أضافت أن العديد من عملائها سيصوتون لمرشح اليمين المتطرف لأنهم يكرهون ماكرون.

وترفض لوبان، التي انتقدها ماكرون أيضا بسبب إعجابها السابق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاتهامات بالعنصرية. وقالت إن خططها لإعطاء الأولوية للمواطنين الفرنسيين في الإسكان الاجتماعي والوظائف وإلغاء عدد من مزايا الرعاية الاجتماعية للأجانب ستفيد جميع الفرنسيين بغض النظر عن دينهم أو أصولهم.

وقال جان دانيال ليفي، من مؤسسة هاريس إنتراكتيف لاستطلاعات الرأي، إن استطلاعات الرأي أظهرت أنه من غير المرجح أن تفوز لوبان، لأن ذلك سيتطلب تحولات هائلة في نوايا الناخبين.

وإذا فاز ماكرون، فسيواجه فترة ولاية ثانية صعبة، مع عدم وجود أي من فترة السماح التي تمتع بها بعد فوزه الأول، ومن المرجح أن الاحتجاجات على خطته لمواصلة الإصلاحات المؤيدة للأعمال، بما في ذلك رفع سن التقاعد من 62 إلى 65 عاما

وإذا أطاحت به لوبان، فإنها ستسعى إلى إجراء تغييرات جذرية على السياسات المحلية والدولية للبلاد، ويمكن أن تبدأ الاحتجاجات في الشوارع على الفور. وسوف تشعر بموجات الصدمة في جميع أنحاء أوروبا وخارجها.



وأيا كان الفائزون، فإن التحدي الرئيسي الأول سيكون الفوز في الانتخابات البرلمانية في يونيو لضمان أغلبية عملية لتنفيذ برامجهم.