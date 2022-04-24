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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسرين طافش تشوق متابعيها لأحداث مسلسلها "جوقة عزيزة"

نسرين طافش
نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش ،  صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

 

وظهرت نسرين طافش، في الصورة من كواليس جوقة عزيزة وعلقت قائلة :"عزيزة خانم طلع من جواتها وحش و قلبت عالكل حتى اقرب الناس الها و ولعت حرب بينها و بين حمدي حميها ، يا ترى هل ممكن حدى يتغير بدون سبب يا عضم الرقبة ؟؟؟
تابعو الحلقات الجاية لإنو السر الكبير لسا ما انكشف و الله يستر من اللي جاي 🔥😉 .

 

وتشارك نسرين طافش في رمضان بمسلسلها السوري الجديد "جوقة عزيزة"، والذي تظهر فيه في شخصية راقصة ترتدي بدلة رقص، ويشاركها محمد أسامة صاحب أغنية "الغزالة رايقة".

 

وأثارت نسرين طافش، حالة من  الجدل الواسع بعد نشرها عددا من الصور عبر حسابها على “إنستجرام”، وهى ترتدى بدلة رقص، ودفعت متابعيها لطرح عدد من علامات الاستفهام بشأن مشاركة بطل أغنية “الغزالة رايقة” معها وما الذي يغنيه جديدا.

 

مسلسل "جوقة عزيزة" تأليف خلودون قتلان وإخراج تامر اسحق ويتناول قصة شعبية دراميًا مشوقة لا تخلو من المواقف الطريفة، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب نسرين طافش كلاً من سلوم حداد، أيمن رضا، هبة نور، وسام حنا، عدنان أبو الشامات، على كريم، غنوة محمود، سليم صبرى، ايمان عبد العزيز، نورا رحال وعدد آخر من الفنانين.

نسرين طافش التواصل الاجتماعي انستجرام الفن رمضان

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