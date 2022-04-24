وزيرة التضامن تقدم التهنئة للطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد

زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أمس الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، وذلك من أجل تقديم التهنئة للطائفة الإنجيلية بمصر بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأبدت القباج سعادتها بالتواجد وسط الإخوة الأقباط الإنجيليين والقس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر لتهنئتهم بعيد القيامة المجيد، متمنية لهم أعياد سعيدة تعود علي مصر جميعا مسلمين وأقباط بالخير والسعادة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تواجدها في الكنيسة الإنجيلية تأكيدًا على الوحدة الوطنية التي نعيشها في مصر وإننا جميعا نسيج واحد، مشيدة بمبادرات الطائفة الإنجيلية العديدة ومشاركتها القوية في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، كما أن الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية شريك أساسي لوزارة التضامن الاجتماعي في برنامج المواطنة الذي يحث على احترام الاختلاف وإقرار الحياة الكريمة لكل مواطن بدون تفرقة بسبب الجنس أو اللون أو الدين لكي ننهض بوطن واحد.

وأضافت أنها تعلمت في المدارس الإنجيلية، مثنية علي المعارف والقيم التي تعلمتها خلال الدراسة والتي شكلت جزءا من شخصيتها ومن منظومة المبادئ التي أصقلت تجاربها وخبراتها.